Francia está en una nueva semifinal del mundo por tercera ocasión consecutiva y hasta ahora tiene puntaje ideal.

Francia llega a las semifinales del Mundial 2026 con puntaje perfecto. El equipo dirigido por Didier Deschamps ganó sus seis partidos, convirtió 16 goles y solamente recibió dos.

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Les Bleus dominaron el Grupo I y después eliminaron a Suecia, Paraguay y Marruecos. Además, no concedieron ningún gol durante las tres rondas eliminatorias anteriores al encuentro contra España.

ver también Francia busca su tercera final consecutiva: las selecciones que lograron esa marca en los Mundiales

Francia 3-1 Senegal: Mbappé comenzó con un doblete

Francia debutó con una victoria por 3-1 ante Senegal.

Kylian Mbappé convirtió dos goles y Bradley Barcola completó la cuenta francesa. Ibrahim Mbaye descontó para el seleccionado africano en el tramo final.

El triunfo permitió que Francia comenzara con el pie derecho uno de los grupos más exigentes de la primera ronda.

Francia 3-0 Irak: clasificación anticipada

En su segundo partido, Francia derrotó 3-0 a Irak y aseguró anticipadamente su lugar en la fase eliminatoria.

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Mbappé marcó a los 13 y 53 minutos, mientras que Ousmane Dembélé anotó el tercero a los 65. El encuentro estuvo interrumpido durante más de dos horas por una amenaza de tormenta eléctrica.

Noruega 1-4 Francia: exhibición de Dembélé

Francia cerró el Grupo I con un contundente 4-1 sobre Noruega.

Dembélé fue la gran figura al conseguir un triplete en apenas 32 minutos. Désiré Doué marcó el cuarto en el tiempo agregado, mientras que Thelo Aasgaard descontó para los noruegos.

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Con nueve puntos sobre nueve posibles, Francia terminó primera en su zona.

Mbappé es el líder absoluto de Francia. (Getty Images)

Resultados de Francia en la fase de grupos

Francia 3-1 Senegal.

Francia 3-0 Irak.

Noruega 1-4 Francia.

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Les Bleus cerraron la primera ronda con diez goles a favor y dos en contra.

Francia 3-0 Suecia: Mbappé volvió a ser decisivo

En los dieciseisavos de final, Francia superó 3-0 a Suecia.

Mbappé convirtió dos goles, a los 45 y 74 minutos, mientras que Barcola marcó el restante a los 53. El equipo de Deschamps dominó el partido y comenzó la fase eliminatoria sin recibir goles.

Paraguay 0-1 Francia: triunfo desde el punto penal

Francia encontró una resistencia mucho mayor en los octavos de final frente a Paraguay.

El equipo sudamericano se defendió durante gran parte del partido, pero Mbappé convirtió de penal a los 70 minutos y estableció el 1-0 definitivo.

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Fue la victoria más ajustada de Francia durante el torneo.

Francia 2-0 Marruecos: pase firme a semifinales

En los cuartos de final, Francia venció 2-0 a Marruecos.

Mbappé falló un penal en el primer tiempo, detenido por Yassine Bono, pero abrió el marcador a los 60 minutos. Seis minutos después, Dembélé convirtió el segundo tras una asistencia del capitán francés.

Con ese resultado, Francia alcanzó su tercera semifinal mundialista consecutiva después de 2018 y 2022.

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Los mata-mata de Francia en el Mundial 2026

Francia 3-0 Suecia , dieciseisavos de final.

, dieciseisavos de final. Paraguay 0-1 Francia , octavos de final.

, octavos de final. Francia 2-0 Marruecos, cuartos de final.

ver también Francia vs. España: el récord histórico que busca Didier Deschamps en el Mundial 2026

Los números de Francia antes de enfrentar a España

Partidos jugados: 6.

6. Victorias: 6.

6. Empates: 0.

0. Derrotas: 0.

0. Goles a favor: 16.

16. Goles en contra: 2.

2. Vallas invictas: 4.

4. Máximo goleador: Kylian Mbappé, con ocho goles.

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Mbappé concentra la mitad de los goles franceses y lidera la tabla de artilleros del Mundial junto a Lionel Messi. Dembélé lo sigue con cinco tantos.

Francia no recibió goles en la fase eliminatoria

Después de conceder dos tantos durante la fase de grupos, Francia mantuvo su arco invicto ante Suecia, Paraguay y Marruecos.

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El equipo de Deschamps suma tres partidos consecutivos sin recibir goles y llega a la semifinal con una defensa consolidada alrededor de Mike Maignan, William Saliba y Dayot Upamecano.

Cuándo juega Francia contra España

Francia enfrentará a España este martes 14 de julio en el Dallas Stadium, nombre utilizado durante el Mundial para el AT&T Stadium de Arlington.

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Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

El vencedor avanzará a la final del domingo 19 de julio y enfrentará al ganador de Inglaterra vs. Argentina.