Mundial 2026: por qué Turquía queda eliminada si pierde ante Paraguay, pero la Albirroja seguiría con vida aunque caiga

Turquía no tiene mañana contra Paraguay en un duelo en el que se acaba el margen de error.

Turquía y Paraguay llegan al cruce de este viernes por el Grupo D del Mundial 2026 sin puntos, pero una derrota no tendría el mismo efecto para los dos. Aunque ambos perdieron en el debut, el escenario del grupo hace que Turquía quede eliminada si pierde ante Paraguay, mientras que la Albirroja todavía podría seguir con una mínima chance si cae.

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La explicación está en el calendario, en los puntos que todavía quedan en juego y, sobre todo, en el desempate olímpico, el primer criterio que utiliza FIFA para separar a equipos igualados dentro de un mismo grupo.

El dato central es este: Estados Unidos ya le ganó a Australia, llegó a 6 puntos y se clasificó a los 16avos de final. Australia quedó con 3 unidades, mientras que Turquía y Paraguay llegan a su partido sin puntos.

Por qué Turquía queda eliminada si pierde ante Paraguay

Si Turquía pierde ante Paraguay, quedará con 0 puntos después de dos partidos. Aunque todavía tendría una última fecha por jugar ante Estados Unidos, su techo máximo sería de 3 puntos.

El problema es que, en ese escenario, Paraguay llegaría a 3 puntos y en la última fecha enfrentará a Australia, que también tiene 3 puntos.

Eso significa que en el partido entre Paraguay y Australia hay dos posibilidades que condenan a Turquía:

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Si Paraguay y Australia empatan, los dos llegarán a 4 puntos. Turquía, incluso ganándole a Estados Unidos, solo podría llegar a 3.

Si hay un ganador entre Paraguay y Australia, ese equipo superará los 3 puntos, y el perdedor quedará con 3. En ese caso, Turquía podría igualar a ese perdedor si vence a Estados Unidos, pero quedaría abajo por desempate olímpico.

La clave está en ese último punto: Turquía ya habría perdido contra Australia y contra Paraguay. Por eso, si termina igualada en puntos con alguno de ellos, pierde el desempate directo.

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Qué es el desempate olímpico y por qué perjudica a Turquía

El desempate olímpico significa que, si dos o más equipos terminan igualados en puntos dentro de un grupo, primero se mira qué pasó en los partidos entre esos equipos.

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En el caso de Turquía, una derrota ante Paraguay la dejaría en una posición imposible frente a sus rivales directos:

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Perdió 2-0 ante Australia.

Perdería también contra Paraguay.

Solo podría llegar a 3 puntos si le gana a Estados Unidos.

Entonces, aunque Turquía alcance los 3 puntos en la última fecha, quedaría detrás de Australia o Paraguay si alguno de ellos termina con la misma cantidad. La razón es simple: perdió los cruces directos.

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Por eso, una derrota ante Paraguay la deja sin camino real de clasificación. No sería solo una segunda derrota: sería una derrota contra el rival que necesitaba superar para mantenerse con vida.

Por qué Paraguay no queda eliminado si pierde ante Turquía

El caso de Paraguay es distinto. Si pierde ante Turquía, también quedará con 0 puntos después de dos fechas, pero todavía tendrá un partido directo contra Australia en la última jornada.

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Ahí aparece la diferencia clave.

Paraguay perdió en el debut ante Estados Unidos, pero todavía no enfrentó a Australia. Si pierde contra Turquía y luego vence a los Socceroos, podría llegar a 3 puntos y meterse en una pelea directa con Australia y hasta podría entrar Turquía si cae con USA.

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Ese escenario no sería cómodo. Paraguay dependería de otros resultados y de los criterios de desempate, pero no estaría automáticamente condenado de la misma manera que Turquía.

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La Albirroja todavía tendría un rival directo por delante. Turquía, en cambio, si pierde ante Paraguay, ya habrá perdido contra los dos equipos que pueden dejarla afuera: Australia y Paraguay.

La diferencia está en el calendario

El calendario explica buena parte de la situación.

Turquía ya jugó contra Australia y perdió. Si además pierde ante Paraguay, quedará mal parada en los cruces directos con los dos rivales que pelean por los lugares de clasificación.

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Paraguay, en cambio, todavía tiene pendiente el partido ante Australia. Eso le permite conservar una última vía de escape, incluso si pierde contra Turquía.

Por eso, aunque los dos lleguen sin puntos y una derrota sea durísima para cualquiera, el efecto no es exactamente el mismo.

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Cómo está el Grupo D antes de Turquía vs. Paraguay