Ranking FIFA: cuál es la diferencia entre Turquía y Paraguay y por qué puede definir la clasificación

Los paraguayos tienen desventaja con respecto a los turcos en la clasificación Mundial.

Turquía y Paraguay se juegan mucho más que tres puntos este viernes por el Grupo D del Mundial 2026. Los dos llegan sin unidades después de perder en el debut, pero lo hacen con una diferencia importante en el Ranking FIFA: la selección turca aparece actualmente en el puesto 26°, mientras que la Albirroja está en el 42° lugar.

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La distancia entre ambos es de 16 puestos a favor de Turquía.

Ese dato puede parecer secundario en un partido de urgencias, pero en el nuevo formato del Mundial 2026 el ranking también puede entrar en juego como último criterio de desempate. En un grupo donde ya está clasificado Estados Unidos y donde Australia quedó con 3 puntos, cada detalle puede terminar pesando.

Qué puesto ocupa Turquía en el Ranking FIFA

Turquía ocupa actualmente el puesto 26° del Ranking FIFA. El equipo europeo llega mejor ubicado que Paraguay, aunque su arranque mundialista no fue el esperado.

La selección turca perdió 2-0 ante Australia en la primera fecha y quedó sin margen para otro tropiezo. El ranking le da una ventaja estadística sobre la Albirroja, pero no le resuelve el problema central: necesita sumar para seguir con vida.

En el plano futbolístico, Turquía cuenta con una generación de buen pie, nombres jóvenes importantes y futbolistas de peso técnico como Arda Güler, Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz. Sin embargo, el debut mostró que tener control o generar ocasiones no alcanza si no se transforma en puntos.

Qué puesto ocupa Paraguay en el Ranking FIFA

Paraguay ocupa actualmente el puesto 42° del Ranking FIFA masculino. La Albirroja llega por debajo de Turquía, pero con una particularidad importante: aunque perdió por un resultado más pesado en el debut, todavía tiene un camino directo para sostenerse con vida.

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El equipo de Gustavo Alfaro cayó 4-1 ante Estados Unidos y quedó último por diferencia de gol. Esa derrota golpeó fuerte, pero el calendario todavía le deja margen: después de Turquía, Paraguay cerrará contra Australia, un rival directo en la pelea por seguir en carrera.

El ranking marca que Paraguay parte por debajo de Turquía, pero el partido de este viernes puede cambiar esa lectura. Una victoria lo pondría con 3 puntos y dejaría a los turcos eliminados.

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Por qué el Ranking FIFA puede ser clave

El Ranking FIFA no es el primer criterio de desempate en la fase de grupos, pero sí puede aparecer como último recurso si todos los criterios anteriores no logran separar a dos o más equipos.

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Antes del ranking, FIFA mira los cruces directos entre los equipos igualados, la diferencia de gol en esos partidos, los goles convertidos, la diferencia general, los goles a favor y la conducta deportiva.

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Recién si todo sigue igualado aparece el Ranking FIFA.

En ese punto, Turquía tendría ventaja sobre Paraguay. Pero en este grupo hay una advertencia importante: si Turquía pierde ante Paraguay, el ranking ya no la salvaría, porque quedaría abajo en el desempate directo contra dos rivales clave: Australia y la Albirroja.

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Cómo está el Ranking FIFA del Grupo D

El Grupo D tiene diferencias importantes en el ranking. Estados Unidos aparece como la selección mejor ubicada, Australia llega en crecimiento y Turquía está por delante de Paraguay.

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Así están posicionadas las selecciones del grupo: