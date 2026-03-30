Panamá lo celebra: Adalberto Carrasquilla vuelve a la élite a 73 días del Mundial 2026

La Selección de Panamá tendrá su segundo encuentro amistoso contra Sudáfrica este martes por la tarde. El equipo canalero, que igualó por 1-1 el viernes pasado, jugará ahora en Ciudad del Cabo. Para este partido, Christiansen saldría con la mejor alineación posible para aceitar el once de cara al Mundial 2026.

Se espera que Adalberto Carrasquilla sea titular en el enfrentamiento contra los Bafana Bafana. A horas del partido que cerrará la ventana internacional de marzo, el futbolista de Pumas recibió una importante noticia que deja en evidencia su buen inicio de año.

ver también Preocupación en Panamá: Thomas Christiansen recibe la noticia que no quería sobre la lesión de Luis Mejía

Adalberto Carrasquilla es la carta de presentación de la Liga MX para el All-Star Game

Coco fue presentado en la portada del equipo de la Liga MX que estará presente en el All Star, el reconocido juego de las estrellas contra la MLS. El panameño está en primera plana en la publicación que realizó la liga mexicana en sus redes sociales.

“Una nueva edición de la rivalidad entre Liga BBVA MX y MLS está por vivirse“, anunció la competencia mexicana. Junto a Carrasquilla están Salomón Rondón, Ramón Juárez, Alexis Peña y Stiven Barreiro.

El partido que tendrá a los mejores de las dos ligas más importantes de la Concacaf será el próximo 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Además de este juego amistoso, el día anterior habrá un desafío de skills y diferentes minijuegos protagonizados por los futbolistas.

Los presentados por la MLS.

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A 73 días de la Copa del Mundo, Carrasquilla regresa a estar entre los mejores de la Concacaf con esta nominación. Esta invitación al partido que reúne a los más destacados de la liga demuestra que el panameño está en un buen nivel con los Pumas.

En resumen

El volante Adalberto Carrasquilla jugará con Panamá contra Sudáfrica este martes en Ciudad del Cabo .

jugará con Panamá contra este martes en . La Liga MX incluyó a Carrasquilla en la portada del equipo para el All Star .

incluyó a en la portada del equipo para el . El juego de las estrellas se realizará el 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte.