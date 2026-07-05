Escándalo en el Mundial 2026: Bélgica denuncia a la FIFA tras la habilitación de Balogun y prepara otra medida fuerte

La previa del duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que la FIFA decidiera habilitar al delantero Folarin Balogun, pese a la tarjeta roja directa que recibió en el compromiso anterior frente a Bosnia y Herzegovina. La resolución sorprendió a la Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA), que considera que la medida contradice el reglamento de la competencia.

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La controversia estalló pocas horas después de que el máximo organismo del fútbol mundial anunciara la suspensión de la sanción que pesaba sobre el atacante estadounidense. La decisión permitirá que Balogun, máximo goleador de su selección en el torneo con tres anotaciones, esté disponible para un partido clave que definirá uno de los boletos a los cuartos de final.

La Federación Belga anuncia que estudia medidas

En un comunicado oficial, la Real Asociación Belga de Fútbol expresó su desacuerdo con la resolución de la FIFA y defendió que el reglamento del torneo establece una suspensión automática tras una expulsión. La federación señaló que la decisión del organismo rector del fútbol mundial contradice las normas comunicadas previamente a todas las selecciones participantes.

La RBFA también explicó que el Artículo 10.5 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 establece que un jugador expulsado por tarjeta roja directa o indirecta debe cumplir automáticamente un partido de suspensión. Además, recordó que el Artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA mantiene ese mismo criterio y aseguró que fue el procedimiento aplicado en todas las expulsiones registradas durante el torneo.

Ante este escenario, la federación belga confirmó que analiza los pasos a seguir para defender su postura. “La RBFA investiga todas las opciones disponibles” con el objetivo de “salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo“, señaló el organismo en su comunicado.

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Mientras tanto, la FIFA sostiene que actuó conforme al Artículo 27 de su Código Disciplinario, el cual permite suspender la ejecución de una sanción bajo determinadas condiciones. Así, Folarin Balogun podrá disputar el decisivo enfrentamiento ante Bélgica, un partido que ahora no solo definirá un clasificado a los cuartos de final, sino que también estará marcado por una controversia reglamentaria que promete seguir dando de qué hablar.