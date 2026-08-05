Este jueves, Municipal juega su segundo partido por el Grupo D de la Copa Centroamericana.

Municipal afrontará su primer partido como visitante en la Copa Centroamericana 2026 cuando se enfrente con Verdes FC de Belice por la segunda jornada del Grupo D.

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Los Rojos comenzaron la competencia con un empate como locales y necesitan sumar de a tres para mantenerse cerca de Motagua, líder de la zona. Verdes, por su parte, intentará recuperarse después de sufrir una dura goleada en su estreno.

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¿Cuándo juegan Verdes FC vs. Municipal?

El partido entre Verdes FC y Municipal se jugará este jueves 6 de agosto de 2026 en el FFB Stadium, ubicado en Belmopán, Belice.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Panamá: 8:00 p.m.

El compromiso corresponde a la segunda jornada del Grupo D y será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

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¿Dónde ver EN VIVO Verdes FC vs. Municipal?

El encuentro entre Verdes FC y Municipal podrá verse en Guatemala y Belice mediante el servicio de streaming Disney+ Premium.

En Estados Unidos estará disponible a través del canal oficial de Concacaf en YouTube. La aplicación oficial y las plataformas de Concacaf también pueden ofrecer el encuentro en territorios que no tengan restricciones por derechos de transmisión.

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¿Cómo llega Municipal al partido?

Municipal comenzó su participación en la Copa Centroamericana con un empate 1-1 frente a Cartaginés en “El Trébol”.

El conjunto guatemalteco quedó en desventaja por el gol de Randall Cordero, pero consiguió igualar antes del descanso mediante José Mena. El resultado dejó a los Rojos con un punto y con la necesidad de ganar en Belice para no perder terreno en la lucha por los cuartos de final.

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El equipo dirigido por Mario Acevedo llega fortalecido por su rendimiento en el Torneo Apertura de Guatemala. Municipal venció 2-0 a Deportivo Mixco en su debut y posteriormente superó 2-1 a Marquense, por lo que suma seis puntos en sus primeras dos jornadas del campeonato nacional.

¿Cómo llega Verdes FC?

Verdes comenzó el torneo regional con una derrota por 5-0 frente a Motagua en el mismo FFB Stadium.

El conjunto hondureño se impuso con goles de Luis Vega, Denis Meléndez, Jonathan Moya —en dos oportunidades— y Jordan García. El equipo beliceño no consiguió realizar ningún remate al arco durante el encuentro y quedó en el último lugar del Grupo D por diferencia de goles.

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En el campeonato de Belice, Verdes mostró una imagen diferente y viene de golear 5-0 a Wagiya SC, con dobletes de Luis Ibarra y Ronald Benavides y otro tanto de Owen Sosa. Ahora buscará trasladar ese rendimiento al plano internacional.

¿Cómo está el Grupo D?

Motagua comenzó como líder del Grupo D con tres puntos y una diferencia de gol de +5. Cartaginés y Municipal tienen una unidad, mientras que FAS todavía no debutó y Verdes ocupa la última posición sin puntos.

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El Grupo D está integrado por:

Motagua, de Honduras.

Municipal, de Guatemala.

Cartaginés, de Costa Rica.

FAS, de El Salvador.

Verdes FC, de Belice.

Los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Después de visitar a Verdes, Municipal tendrá fecha libre durante la tercera semana y cerrará la fase de grupos frente a FAS y Motagua.

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Así está el Grupo D. (Concacaf)

En síntesis

Municipal jugará ante Verdes FC este jueves 6 de agosto en Belmopán.

este jueves 6 de agosto en Belmopán. El encuentro iniciará a las 7:00 p.m. vía Disney+ Premium en Guatemala.

vía en Guatemala. Municipal llega tras empatar 1-1 contra Cartaginés en su debut de grupo.