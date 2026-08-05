Este miércoles en Honduras Motagua vs. FAS juegan por el Grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Motagua recibirá a FAS por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Centroamericana 2026. El Ciclón Azul buscará prolongar su gran comienzo después de golear en Belice, mientras que el conjunto salvadoreño hará su debut en esta edición del torneo.

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El equipo hondureño llega como líder de la zona y parte como favorito en Tegucigalpa. FAS, que tuvo libre la primera fecha, intentará conseguir los primeros puntos de su historia en la competencia regional.

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¿Cuándo juegan Motagua vs. FAS?

El partido entre Motagua y FAS se jugará este jueves 6 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, ubicado en Tegucigalpa.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Belice: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Panamá: 10:00 p.m.

El compromiso cerrará la segunda jornada de la fase de grupos y será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

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¿Dónde ver EN VIVO Motagua vs. FAS?

El encuentro entre Motagua y FAS podrá verse en Honduras y El Salvador mediante el servicio de streaming Disney+ Premium.

En Estados Unidos estará disponible a través del canal oficial de Concacaf en YouTube. La aplicación y las plataformas digitales de la Confederación también pueden ofrecer el partido en territorios sin restricciones por derechos de transmisión.

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¿Cómo llega Motagua al partido?

Motagua comenzó su participación con una contundente victoria por 5-0 sobre Verdes FC en el FFB Stadium de Belmopán.

Luis Vega abrió el marcador de penal y Denis Meléndez amplió la diferencia al comienzo del segundo tiempo. Posteriormente, Jonathan Moya convirtió un doblete y Jordan García completó la goleada durante el tiempo añadido.

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El Ciclón Azul dominó completamente el encuentro y no permitió que Verdes realizara remates al arco. Con ese resultado, quedó como líder del Grupo D y consiguió su mayor victoria internacional desde el inicio de la temporada.

El conjunto dirigido por Javier López también comenzó con fuerza la Liga Nacional de Honduras. En su primera presentación derrotó 3-0 a Juticalpa, con anotaciones de Jonathan Moya, Rodrigo de Olivera y Óscar Padilla.

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Una nueva victoria dejaría a Motagua con seis puntos y muy bien posicionado en la pelea por uno de los dos lugares disponibles en los cuartos de final.

¿Cómo llega FAS?

FAS tuvo libre la primera jornada y hará su debut en la Copa Centroamericana 2026. Los Tigrillos consiguieron la clasificación al terminar como el equipo con más puntos en la tabla acumulada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 de El Salvador.

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El conjunto dirigido por Adrián Sánchez llegará con confianza después de golear 4-0 a INCA Aruba en el campeonato salvadoreño. Rafael Tejada, Edgar Medrano, Nelson Bonilla y Josué Cartagena anotaron los goles.

Esta será la segunda participación de FAS en la competencia. En su anterior aparición, durante la edición inaugural de 2023, perdió sus cuatro partidos y fue eliminado en la fase de grupos. Por esa razón, todavía busca conseguir sus primeros puntos en la historia del torneo.

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¿Cómo está el Grupo D?

Motagua comenzó la segunda jornada como líder del Grupo D con tres puntos y una diferencia de gol de +5. Municipal y Cartaginés suman una unidad, mientras que FAS todavía no debutó y Verdes continúa sin puntos.

El Grupo D está integrado por:

Motagua, de Honduras.

FAS, de El Salvador.

Municipal, de Guatemala.

Cartaginés, de Costa Rica.

Verdes FC, de Belice.

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Los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Después de enfrentar a FAS, Motagua recibirá a Cartaginés y cerrará la fase de grupos como visitante frente a Municipal.

Así está el Grupo D. (Concacaf)

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En síntesis