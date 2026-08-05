Pese a haber sido una de las figuras contra Diriangén, el portero uruguayo recolectó algunas críticas.

Liga Deportiva Alajuelense hizo la tarea en Nicaragua. Los manudos lograron darle vuelta a un gol tempranero para terminar venciendo 3-1 al Diriangén en la Copa Centroamericana. Y aunque el liderato del grupo deja sonrisas en el equipo, hubo un jugador que se robó la atención en el análisis post partido: Washington Ortega.

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El arquero rojinegro fue clave para sostener la ventaja en la segunda mitad, pero su estilo de juego terminó abriendo un debate bastante picante en la prensa costarricense. ¿El motivo? Su manera de “enfriar” los partidos y manejar los tiempos.

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Durante la transmisión de Radio Columbia, el periodista Anthony Porras, quien estuvo en el estadio nicaragüense, reveló la molestia de un sector de la afición. “Hay gente a la que no le gusta. Consideran que una cosa es ser colmilludo o tener un poquito de maña, pero hay otros que dicen que Washington Ortega se pasa de la raya. Que atenta contra el Fair Play y la honorabilidad. A mí me escriben y me dicen: ‘Anthony, Washi se pasa’“, contó Porras.

Pese a esto, el periodista admitió que prefiere tener a un arquero con esa “espuela” en su equipo. Un punto de vista que apoyó su compañero de cabina, Eduardo Baldares, quien le restó dramatismo a las críticas y recordó que es una táctica histórica en el fútbol tico.

“Es la historia eterna del fútbol. Los rivales lo ven fatal, pero cuando es a favor, se celebra. Es algo normal del balompié; que sea bonito, es otra cosa”, sentenció Baldares.

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La palabra de Washington Ortega

Totalmente ajeno al debate sobre sus tácticas para ganar segundos, Washington Ortega habló tras el pitazo final y prefirió destacar la madurez mental de Alajuelense para no volverse locos tras arrancar perdiendo desde los primeros minutos.

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“Diriangén es muy efectivo. La primera que nos llegó, nos hizo el gol. Esperábamos que nos fueran a presionar un poco más en esos primeros minutos, pero fuimos agarrando confianza para salirles. La clave fue tener tranquilidad y no desesperarnos, porque arrancar perdiendo tan temprano no es nada fácil”, analizó el portero.

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Ortega, quien fue determinante cuando el juego estaba 2-1, se mostró satisfecho con su rendimiento: “Gracias a Dios pude aparecer sobre todo en el segundo tiempo. Para eso trabajamos, y es un paso muy importante porque ya quedamos primeros”.

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En síntesis