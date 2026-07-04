Mientras Kylian Mbappé de Francia gana 31 millones, el salario de Orlando Gill de Paraguay

Kylian Mbappé es la máxima figura de Francia, pero enfrente tiene a Orlando Gill, portero que tiene a Paraguay en los octavos del Mundial.

Francia vs. Paraguay no solo enfrenta a dos selecciones con realidades deportivas muy diferentes. También cruza dos mundos económicos: el de una potencia europea liderada por Kylian Mbappé y el de una Albirroja que encontró en Orlando Gill a uno de los arqueros revelación del Mundial 2026.

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La comparación es impactante. Mbappé, capitán de Francia y figura del Real Madrid, percibe un salario anual estimado de 31,25 millones de euros brutos. Gill, arquero de Paraguay y San Lorenzo de Almagro, tiene un salario anual estimado de 230.000 dólares.

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Cuánto gana Kylian Mbappé en Real Madrid

Kylian Mbappé es uno de los futbolistas mejor pagos del mundo. En Real Madrid, su salario fijo bruto estimado para la temporada 2025-26 es de 31,25 millones de euros, sin contar bonos ni otros ingresos comerciales.

El francés llega al Mundial 2026 como capitán de Les Bleus, líder ofensivo y una de las grandes estrellas del torneo. Su peso deportivo se refleja también en su contrato: Mbappé pertenece a una escala salarial reservada para muy pocos jugadores en el fútbol mundial.

En el contexto de Francia vs. Paraguay, su figura resume buena parte de la diferencia entre ambas selecciones: jerarquía, mercado, exposición global y un salario propio de la elite europea.

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Cuánto gana Orlando Gill en San Lorenzo

Orlando Gill, arquero de Paraguay y San Lorenzo de Almagro, tiene un salario anual estimado de 410.176 euros, según lo publicado por Salary Report.

La diferencia con Mbappé es enorme, pero el Mundial 2026 puso a Gill en otro lugar. El arquero paraguayo fue clave para eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final, con una actuación decisiva en la tanda de penales.

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Su historia cambió por completo en este torneo. Pasó de ser un nombre conocido sobre todo en Paraguay y Argentina a convertirse en uno de los protagonistas de la fase eliminatoria.

Mbappé, la superestrella; Gill, el héroe inesperado

Mbappé llega como la gran amenaza de Francia. Su velocidad, definición y capacidad para resolver partidos lo convierten en el jugador que Paraguay deberá controlar si quiere sostener sus chances de dar otro golpe.

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Gill, en cambio, llega desde el otro extremo narrativo. No es una megaestrella del mercado europeo, pero se transformó en héroe nacional después de su actuación ante Alemania. En una selección que necesitaba seguridad, apareció como una respuesta inesperada y contundente.

La distancia salarial entre ambos no borra lo esencial: en un mata-mata, una atajada puede valer tanto como un gol de una figura mundial.

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Francia vs. Paraguay: dos realidades frente a frente

Francia representa el poder de una selección cargada de nombres top. Paraguay, el empuje de un equipo que llegó al Mundial con menos reflectores, pero que ya eliminó a una potencia y se ganó el respeto del torneo.

Mbappé y Gill simbolizan esa diferencia. Uno es capitán de una candidata al título y figura del Real Madrid. El otro es el arquero que sostuvo a Paraguay en una de las noches más importantes de su historia reciente.

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El salario muestra la distancia económica. El partido, en cambio, se resolverá en la cancha.

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