Cuántos jugadores “extranjeros” tiene Paraguay en el Mundial 2026: ¿quiénes son y dónde nacieron?

El Mundial 2026 tiene varias selecciones con jugadores "extranjeros" en sus equipos y aquí te contamos el caso de Paraguay.

Paraguay volvió al Mundial después de 16 años y lo hizo con un plantel que mezcla identidad guaraní, oficio sudamericano y algunos casos particulares de futbolistas nacidos fuera del país. En la lista de 26 convocados por Gustavo Alfaro, la mayoría nació en territorio paraguayo, pero hay un grupo de jugadores que llegó a la Albirroja desde otras historias y otros lugares de origen.

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En total, Paraguay tiene 5 futbolistas nacidos fuera del país en el Mundial 2026. Tres de ellos nacieron en Argentina, uno en Uruguay y uno en Brasil, una composición que refleja la cercanía futbolística y cultural de la región.

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Paraguay también tiene futbolistas nacidos en el extranjero

A diferencia de otras selecciones con una presencia mucho más amplia de jugadores nacidos fuera de su territorio, Paraguay mantiene una base mayoritariamente local. Sin embargo, la convocatoria incluye nombres importantes que no nacieron en el país.

El caso más conocido es el de Alejandro Romero Gamarra, más conocido como Kaku, nacido en Argentina y con pasado en juveniles de ese país. También aparece Andrés Cubas, otro argentino de nacimiento que se transformó en una pieza clave del mediocampo paraguayo.

A ellos se suman Gastón Olveira, nacido en Uruguay; Juan José Cáceres, en Argentina; y Maurício Magalhães Prado, en Brasil. Todos integran un plantel que busca sostener el envión después de eliminar a Alemania en los dieciseisavos.

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Los 5 jugadores de Paraguay que nacieron fuera del país

Estos son los futbolistas de Paraguay convocados al Mundial 2026 que nacieron en el extranjero:

Alejandro Romero Gamarra “Kaku” — Argentina

— Argentina Andrés Cubas — Argentina

— Argentina Juan José Cáceres — Argentina

— Argentina Gastón Olveira — Uruguay

— Uruguay Maurício — Brasil

El reparto de los 5 futbolistas nacidos fuera de Paraguay queda así:

Argentina: 3 jugadores

3 jugadores Uruguay: 1 jugador

1 jugador Brasil: 1 jugador

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Los 21 jugadores de Paraguay que nacieron en el país

La gran mayoría de la convocatoria paraguaya nació en territorio nacional. Estos son los 21 futbolistas del plantel que nacieron en Paraguay:

Gatito Fernández

Orlando Gill

Gustavo Velázquez

Omar Alderete

Fabián Balbuena

Júnior Alonso

José Canale

Gustavo Gómez

Alexandro Maidana

Ramón Sosa

Diego Gómez

Miguel Almirón

Damián Bobadilla

Braian Ojeda

Matías Galarza

Gustavo Caballero

Antonio Sanabria

Álex Arce

Julio Enciso

Gabriel Ávalos

Isidro Pitta

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Este grupo forma la columna principal de una selección que volvió al Mundial con una identidad muy marcada y que encontró en la conducción de Gustavo Alfaro una estructura competitiva para pelear mano a mano contra rivales de peso.

Las figuras nacidas fuera de Paraguay

Entre los nacidos fuera del país, Andrés Cubas aparece como uno de los nombres más importantes. El mediocampista nació en Argentina, se formó en Boca Juniors, jugó un Mundial Sub 20 con la Albiceleste y terminó consolidándose como internacional paraguayo. En este Mundial 2026, su despliegue y capacidad de recuperación fueron claves para el equipo.

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Otro caso relevante es el de Kaku Romero Gamarra, también nacido en Argentina y compañero de Cubas en el Mundial Sub 20 de Nueva Zelanda 2015. Su recorrido incluye experiencia internacional y una larga relación con la selección paraguaya, donde ya es un nombre conocido para los hinchas.

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También aparece Gastón Olveira, arquero suplente de Orlando Gill; Juan José Cáceres, lateral derecho de buen Mundial, y Maurício, mediocampista que le da despliegue y pegada a la selección guaraní. La lista no es extensa, pero sí aporta variantes importantes dentro del plantel.

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Por qué Paraguay tiene jugadores nacidos en otros países

En el caso paraguayo, la explicación está muy ligada a la cercanía regional. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comparten una circulación constante de futbolistas, ligas, familias y trayectorias deportivas.

Algunos jugadores nacieron fuera del país, pero tienen vínculos familiares o deportivos que les permitieron representar a la Albirroja. Otros encontraron en Paraguay una selección en la que podían tener continuidad internacional y construir una identidad propia dentro del equipo.

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El resultado es un plantel con mayoría paraguaya de nacimiento, pero con algunos casos de futbolistas nacidos en países vecinos que también forman parte del proyecto de Gustavo Alfaro.

Datos clave

Paraguay tiene 5 jugadores nacidos fuera del país en el Mundial 2026.

en el Mundial 2026. Tres de ellos nacieron en Argentina .

. También hay un convocado nacido en Uruguay y otro en Brasil .

y otro en . Los nacidos fuera son Kaku Romero Gamarra, Andrés Cubas, Juan José Cáceres, Gastón Olveira y Maurício Magalhães Prado .

. Los otros 21 convocados nacieron en Paraguay.