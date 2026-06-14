La IA predice Costa de Marfil vs. Ecuador: quién gana, resultado y los goleadores del partido del Mundial 2026

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan en la actividad del grupo E en el Mundial 2026. La IA analizó la actualidad de ambas selecciones para dar un resultado exacto y lo que podría ocurrir en el encuentro.

Costa de Marfil se enfrenta a Ecuador en uno de los partidos más atractivos de este domingo 14 de junio en el Mundial 2026. Ambas selecciones se posicionan con estilos parecidos, futbolistas con mucha potencia y velocidad, por lo que apunta a ser un encuentro frenético.

Para este pronóstico, la inteligencia artificial consideró la actualidad de ambas selecciones, sus estilos de juego, los futbolistas que pueden generar cambios desde el banquillo de suplentes, las figuras que posee cada plantel, su experiencia internacional y el contexto actual de la copa del mundo.

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Considerando ese contexto, ChatGPT coloca el partido como parejo; con ambas selecciones al mismo nivel. El análisis señala que los africanos poseen una generación físicamente poderosa con talento individual que viene con resultados llamativos en sus juegos de preparación como la victoria ante Francia.

Entre los jugador destacan Frank Kessié, Seko, Fofana, Ibrahim Sangaré, Simon Andingra, Amad Diallo y Evann Guessand que podrían hacerle daño a los ecuatorianos.

Mientras de Ecuador destaca su solidez defensiva y con un eje compuesto por Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Wilian Pacho. Además, posee figuras de gran explosividad como Enner Valencia y velocidad por las bandas con Plata, Minda y Yeboah.

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El resultado que predice ChatGPT

Ante ese escenario, la inteligencia artificial señala que el resultado sería un empate 1-1 con Ecuador comenzando mejor y aprovechando las transiciones para abrir el marcador, pero Costa de Marfil recupera terreno gracias a su poder físico y alcanzar el empate ante los sudamericanos.

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Para ChatGPT los goleadores en este partido serán Enner Valencia para Ecuador y Simon Adingra para Costa de Marfil.

Probabilidades, según la IA

Según el modelo, desde su análisis existe un 38 por ciento de probabilidad para que el juego culmine en empate, un triunfo de Ecuador un 33 por ciento y 29 por ciento de probabilidad que los africanos saquen la victoria.

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La IA añade que Ecuador es un equipo más equilibrado colectivamente, pero Costa de Marfil es suficientemente fuerte y con alto talento individual para evitar la derrota en su debut en el Mundial 2026.