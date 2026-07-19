¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

Nico Williams vuelve a quedar fuera de la formación titular de España para enfrentar a Argentina en el partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026. La Roja buscará conquistar su segunda estrella, mientras que la Albiceleste intentará defender el título conseguido cuatro años atrás.

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Luis de la Fuente decidió repetir exactamente la formación que utilizó en la victoria por 2-0 frente a Francia en las semifinales. Una de las principales consecuencias es que Nico Williams volverá a comenzar el partido desde el banco de suplentes.

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¿Por qué no juega Nico Williams ante Argentina?

Nico Williams no comienza como titular porque Luis de la Fuente decidió mantener el equipo que funcionó ante Francia, sosteniendo a los mismos once futbolistas que consiguieron la clasificación.

El extremo de 24 años comenzó el torneo como suplente y su situación se complicó todavía más después de sufrir una lesión muscular tras una dura infracción de Nicolás De la Cruz en el partido ante Uruguay.

Nico Williams no es titular en la final del mundo ante Argentina (Getty).

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Aunque ya se recuperó de su dolencia y está disponible para el cruce con Argentina, ese parate terminó pesando en la decisión del cuerpo técnico, que prefirió sostener a otros jugadores que llegan con más continuidad dentro del equipo.

El XI de La Roja, sin Nico Williams

El esquema de Luis de la Fuente viene funcionando con un ataque en el que Lamine Yamal y Alex Baena mantienen su lugar como las principales amenazas por afuera.

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No obstante, Nico Williams puede tener minutos ante Francia si el partido lo pide. Su velocidad puede ser clave si España necesita romper una defensa cerrada o aprovechar el desgaste de los sudamericanos en el tramo final.