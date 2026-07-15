Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

¿Juega Rodrigo de Paul? Las alineaciones de Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Lionel Scaloni analiza una modificación fuerte en el mediocampo de Argentina para el duelo por las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
El mundo se paraliza con el duelo entre Argentina e Inglaterra.
© Chat GPT / Getty.El mundo se paraliza con el duelo entre Argentina e Inglaterra.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium, en un partido de enorme tensión que definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

Publicidad

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega después de vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final. Por su parte, Inglaterra consiguió su clasificación tras eliminar a Noruega y buscará disputar su primera final mundialista desde el título conseguido en 1966

La cábala que inquieta a Inglaterra: por qué Argentina juega con camiseta azul en la semifinal del Mundial 2026

ver también

La cábala que inquieta a Inglaterra: por qué Argentina juega con camiseta azul en la semifinal del Mundial 2026

¿Juega Rodrigo De Paul contra Inglaterra?

La presencia de Rodrigo De Paul entre los titulares dejó de estar asegurada. Según la información difundida durante las últimas horas por Gastón Edul, Nicolás González tiene grandes posibilidades de comenzar el encuentro, mientras Scaloni todavía evalúa otras modificaciones.

La eventual salida de De Paul respondería a una decisión táctica. El volante del Inter Miami no está en su mejor nivel y fue sustituido durante los últimos dos compromisos de la Albiceleste. Nico González, uno de los primeros cambios utilizados habitualmente por el entrenador, aparece como el principal candidato para reemplazarlo.

Tweet placeholder
Publicidad

El futbolista zurdo se ubicaría como volante por izquierda, aportando recorrido para acompañar a Nicolás Tagliafico por ese sector. En ese escenario, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández deberían repartirse las funciones del costado derecho y la zona central junto con Leandro Paredes. Scaloni también mantiene abierta la posibilidad de incluir a Giuliano Simeone en el XI titular.

De Paul podría salir del XI titular de Scaloni (Getty Images).

De Paul podría salir del XI titular de Scaloni (Getty Images).

Publicidad

Las posibles alineaciones de Argentina e Inglaterra

La formación más probable de Argentina sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Gonzalo Montiel permanecen como alternativas para ingresar.

Dónde ver hoy Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por la semifinal del Mundial 2026: hora, TV y streaming en Centroamérica

ver también

Dónde ver hoy Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por la semifinal del Mundial 2026: hora, TV y streaming en Centroamérica

Por el lado de Inglaterra, Thomas Tuchel utilizaría a: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Thomas Tuchel cobra 5,8 millones, el salario de Lionel Scaloni
Mundial 2026

Mientras Thomas Tuchel cobra 5,8 millones, el salario de Lionel Scaloni

Mientras Scaloni gana 2.6 millones en Argentina, el salario de Bubista en Cabo Verde
Mundial 2026

Mientras Scaloni gana 2.6 millones en Argentina, el salario de Bubista en Cabo Verde

¿Por qué Julián Álvarez no juega hoy con Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Por qué Julián Álvarez no juega hoy con Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

Juega Lionel Messi: alineaciones de Argentina vs. Islandia y dónde ver
Mundial 2026

Juega Lionel Messi: alineaciones de Argentina vs. Islandia y dónde ver

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo