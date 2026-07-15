¿Juega Rodrigo de Paul? Las alineaciones de Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Lionel Scaloni analiza una modificación fuerte en el mediocampo de Argentina para el duelo por las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium, en un partido de enorme tensión que definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega después de vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final. Por su parte, Inglaterra consiguió su clasificación tras eliminar a Noruega y buscará disputar su primera final mundialista desde el título conseguido en 1966

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¿Juega Rodrigo De Paul contra Inglaterra?

La presencia de Rodrigo De Paul entre los titulares dejó de estar asegurada. Según la información difundida durante las últimas horas por Gastón Edul, Nicolás González tiene grandes posibilidades de comenzar el encuentro, mientras Scaloni todavía evalúa otras modificaciones.

La eventual salida de De Paul respondería a una decisión táctica. El volante del Inter Miami no está en su mejor nivel y fue sustituido durante los últimos dos compromisos de la Albiceleste. Nico González, uno de los primeros cambios utilizados habitualmente por el entrenador, aparece como el principal candidato para reemplazarlo.

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El futbolista zurdo se ubicaría como volante por izquierda, aportando recorrido para acompañar a Nicolás Tagliafico por ese sector. En ese escenario, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández deberían repartirse las funciones del costado derecho y la zona central junto con Leandro Paredes. Scaloni también mantiene abierta la posibilidad de incluir a Giuliano Simeone en el XI titular.

De Paul podría salir del XI titular de Scaloni (Getty Images).

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Las posibles alineaciones de Argentina e Inglaterra

La formación más probable de Argentina sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Gonzalo Montiel permanecen como alternativas para ingresar.

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Por el lado de Inglaterra, Thomas Tuchel utilizaría a: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane