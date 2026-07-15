¿Quién es el DT de Inglaterra que enfrenta a Argentina en el Mundial 2026?

Thomas Tuchel busca su primera final de la Copa del Mundo. El DT de los Tres Leones busca quiere llevar el segundo título a casa.

Thomas Tuchel llegó a Inglaterra con una misión concreta: transformar a una generación cargada de talento en campeona del mundo.

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En su primera gran competencia al frente de los Three Lions, el entrenador alemán condujo al equipo hasta las semifinales y ahora enfrentará a la vigente campeona Argentina.

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Quién es Thomas Tuchel, el entrenador de Inglaterra

Thomas Tuchel nació el 29 de agosto de 1973 en Krumbach, Alemania.

Fue futbolista profesional y actuó como defensor, pero una lesión crónica en el cartílago de la rodilla lo obligó a retirarse cuando tenía solamente 25 años.

Poco después comenzó su carrera como entrenador en las categorías formativas del Stuttgart y del Augsburgo.

Los clubes que dirigió Tuchel

Su primera experiencia importante fue en el Mainz 05. Posteriormente pasó por algunos de los clubes más poderosos de Europa:

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Mainz 05.

Borussia Dortmund.

Paris Saint-Germain.

Chelsea.

Bayern Múnich.

Selección de Inglaterra.

Los títulos de Thomas Tuchel

Tuchel construyó su prestigio principalmente en el fútbol de clubes.

Entre sus conquistas se destacan:

Copa de Alemania con Borussia Dortmund.

Dos Ligas de Francia con PSG.

Champions League con Chelsea.

Supercopa de Europa con Chelsea.

Mundial de Clubes con Chelsea.

Bundesliga con Bayern Múnich.

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También llevó al PSG a la primera final de Champions de su historia, aunque perdió ante Bayern en 2020.

Cómo llegó a la selección de Inglaterra

La Federación Inglesa anunció su contratación en octubre de 2024 y Tuchel asumió oficialmente el 1° de enero de 2025.

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Se convirtió en el primer alemán y en el tercer extranjero que dirige a Inglaterra, después del sueco Sven-Göran Eriksson y el italiano Fabio Capello.

La renovación hasta la Eurocopa 2028

Su contrato original terminaba después del Mundial 2026. Sin embargo, los buenos resultados obtenidos durante las Eliminatorias llevaron a la Federación a renovarlo hasta después de la Eurocopa 2028.

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Inglaterra ganó sus ocho partidos clasificatorios y no recibió goles.

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Cómo juega la Inglaterra de Tuchel

El entrenador intenta combinar la intensidad característica de la Premier League con un mayor control de la pelota.

Sus equipos buscan:

Presionar alto.

Atacar con velocidad.

Aprovechar la potencia de los mediocampistas.

Generar superioridad alrededor de Jude Bellingham.

Utilizar a Harry Kane como goleador y organizador ofensivo.

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Durante el Mundial también mostró capacidad para cambiar el esquema y resolver partidos mediante los suplentes.

Tuchel puede conseguir un récord histórico

Ningún entrenador extranjero ganó una Copa del Mundo.

Solo dos técnicos no nacidos en el país que dirigían alcanzaron anteriormente una final: el inglés George Raynor con Suecia en 1958 y el austríaco Ernst Happel con Países Bajos en 1978.

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Si Inglaterra elimina a Argentina, Tuchel será el tercer entrenador extranjero que conduce a una selección hasta la definición y el primero en lograrlo en 48 años.