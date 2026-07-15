Los DTs de Inglaterra y Argentina tienen mucha experiencia pero salarios muy diferentes. Aquí, la comparación.

Argentina e Inglaterra se enfrentan por un lugar en la final del Mundial 2026 con dos entrenadores de enorme prestigio, pero con ingresos muy diferentes.

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Thomas Tuchel aparece entre los técnicos mejor remunerados de la competencia. Lionel Scaloni, pese a haber ganado cuatro títulos con Argentina, percibe menos de la mitad.

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Las cifras corresponden a las estimaciones del ranking de Finance Football utilizado como referencia antes de las semifinales.

Cuánto gana Thomas Tuchel en Inglaterra

Tuchel percibe aproximadamente 5,8 millones de euros anuales.

La cifra equivale a:

483.333 euros por mes.

111.538 euros por semana.

15.890 euros por día.

El alemán ocupa el cuarto puesto entre los entrenadores mejor pagados del Mundial, por detrás de Carlo Ancelotti, Julian Nagelsmann y Mauricio Pochettino.

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Cuánto gana Lionel Scaloni en Argentina

El ingreso anual estimado de Scaloni es de 2,3 millones de euros.

La cifra representa aproximadamente:

191.667 euros por mes.

44.231 euros por semana.

6.301 euros por día.

El argentino ocupa el puesto 14 del ranking mundialista y cobra menos que entrenadores de selecciones como Canadá, Paraguay, México y Qatar.

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Scaloni cobra menos que Tuchel. (Getty Images)

La diferencia salarial entre Tuchel y Scaloni

La brecha anual alcanza los 3,5 millones de euros.

En términos comparativos:

Tuchel cobra alrededor de un 152% más.

Scaloni percibe aproximadamente el 40% del salario de Tuchel.

La diferencia mensual es cercana a 291.666 euros.

En cuatro años, la brecha llegaría a 14 millones.

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Los títulos de Tuchel

El alemán consiguió la mayor parte de sus trofeos en clubes:

Champions League.

Mundial de Clubes.

Supercopa de Europa.

Bundesliga.

Ligue 1.

Copa de Alemania.

Con Inglaterra busca el primer título de selecciones de su carrera.

Los títulos de Scaloni

Scaloni ya ganó cuatro competencias con Argentina:

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial 2022.

Copa América 2024.

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También puede convertirse en el primer entrenador desde Vittorio Pozzo que conquista dos Mundiales consecutivos.

Dos trayectorias completamente diferentes

Tuchel construyó su reputación en algunos de los clubes más importantes de Europa y llegó a Inglaterra como un entrenador consagrado.

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Scaloni asumió Argentina sin experiencia previa como entrenador principal y fue inicialmente presentado como una solución interina. Ocho años después, llega a la semifinal como campeón mundial y con la posibilidad de disputar otra final.

La diferencia económica favorece ampliamente al alemán. Los resultados con selecciones, en cambio, colocan a Scaloni varios pasos adelante.