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La cábala que inquieta a Inglaterra: por qué Argentina juega con camiseta azul en la semifinal del Mundial 2026

Argentina solicitó utilizar su uniforme alternativo para disputar el histórico cruce ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. ¿Por qué?

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Leo Messi vestirá de azul ante los ingleses.
© Getty.Leo Messi vestirá de azul ante los ingleses.

Este miércoles 15 de julio, el planeta fútbol se paraliza por uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Argentina e Inglaterra se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por el segundo boleto a la final, donde ya espera España después de vencer 2-0 a Francia.

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Muchos se preguntaron por qué el equipo dirigido por Lionel Scaloni decidió jugar un partido de semejante magnitud sin su tradicional camiseta celeste y blanca.

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Un pedido especial desde la AFA

Argentina saldrá al campo con su uniforme alternativo, que combina pantalón y medias negras con una camiseta en la que el fondo negro se ve atravesado por llamativos detalles y patrones en tonos azules. Inglaterra, designada como local, vestirá completamente de blanco.

Argentina volverá a usar su uniforme alternativo para las semifinales del Mundial 2026 (Getty Images).

Argentina volverá a usar su uniforme alternativo para las semifinales del Mundial 2026 (Getty Images).

La utilización de la camiseta azul surgió a partir de una solicitud especial de la delegación argentina, posteriormente aprobada por la FIFA. La combinación de colores permitía que la Albiceleste utilizara su indumentaria titular, pero la AFA prefirió recurrir al uniforme asociado a su jornada más recordadas frente a los ingleses.

¿Por qué Argentina eligió jugar de azul vs. Inglaterra?

La explicación está relacionada con una cábala histórica. Argentina utilizó una camiseta azul cuando eliminó a Inglaterra en los Mundiales de México 1986 y Francia 1998, los dos cruces de eliminación directa que terminaron con celebración albiceleste.

Argentina vs. Inglaterra (1986) - Wikipedia, la enciclopedia libre

Argentina vistió de azul en aquel histórico partido que se jugó en el Estadio Azteca en 1986 (Wikipedia).

En el ’86, Argentina ganó 2-1 con los dos goles más famosos de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”. Doce años después, volvió a vestir de azul en Saint-Étienne, donde empató 2-2 y avanzó por penales gracias a las intervenciones de Carlos “Lechuga” Roa.

Todos los antecedentes mundialistas entre Argentina e Inglaterra

Las dos selecciones se enfrentaron cinco veces anteriormente en Copas del Mundo. Inglaterra conserva la ventaja, con tres victorias dentro del tiempo reglamentario, frente a un triunfo argentino y una clasificación albiceleste por penales.

El primer cruce se produjo en Chile 1962, con victoria inglesa por 3-1. Cuatro años después, Inglaterra se impuso 1-0 en los cuartos de final del polémico Mundial que organizó y terminó conquistando, en un partido marcado por la expulsión de Antonio Rattín.

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Argentina consiguió su triunfo más recordado en México 1986, cuando venció 2-1 camino a su segundo título mundial. En Francia 1998, el partido terminó 2-2 y la Albiceleste avanzó por penales. El antecedente más reciente corresponde a Corea-Japón 2002, donde Inglaterra ganó 1-0 con un penal convertido por David Beckham.

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