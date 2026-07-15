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Mundial 2026

Cuántas semifinales de Mundial disputó Inglaterra y cómo le fue en cada una

Inglaterra entra a una nueva semifinal de Copa del Mundo y quiere romper una maldición que lo involucra desde hace mucho tiempo.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Inglaterra se quiere meter a una nueva final de los mundiales.
© Getty ImagesInglaterra se quiere meter a una nueva final de los mundiales.

Inglaterra enfrentará a Argentina en la cuarta semifinal mundialista de su historia.

En sus tres participaciones anteriores consiguió una clasificación y sufrió dos eliminaciones. La única vez que superó esta instancia terminó proclamándose campeona.

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Inglaterra 1966: victoria 2-1 sobre Portugal

La primera semifinal inglesa se disputó en Wembley.

Bobby Charlton marcó dos goles y Eusébio descontó de penal para Portugal.

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Inglaterra avanzó a la final y posteriormente derrotó 4-2 a Alemania Federal.

Italia 1990: empate 1-1 y derrota por penales ante Alemania Federal

Gary Lineker consiguió igualar el partido después del gol de Andreas Brehme.

La semifinal terminó 1-1 tras la prórroga y Alemania ganó 4-3 en la tanda de penales.

Inglaterra perdió después contra Italia por el tercer puesto y terminó cuarta.

Rusia 2018: derrota 2-1 frente a Croacia

Kieran Trippier adelantó a Inglaterra mediante un tiro libre.

Croacia empató con Ivan Perisic y Mario Mandzukic marcó el gol decisivo durante el tiempo suplementario.

Los ingleses volvieron a finalizar cuartos después de perder el partido por el tercer puesto contra Bélgica.

Mundial 2026: Inglaterra vs. Argentina

La cuarta semifinal será contra la vigente campeona.

El balance previo es:

  • Semifinales disputadas: 3.
  • Clasificaciones: 1.
  • Eliminaciones: 2.
  • Victorias durante el partido: 1.
  • Derrotas en tiempo suplementario: 1.
  • Derrotas por penales: 1.
¿Quién es el DT de Inglaterra que enfrenta a Argentina en el Mundial 2026?

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¿Quién es el DT de Inglaterra que enfrenta a Argentina en el Mundial 2026?

Si elimina a Argentina, Inglaterra disputará su segunda final y volverá al partido por el título por primera vez desde 1966.

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