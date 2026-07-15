Cuántas semifinales de Mundial disputó Inglaterra y cómo le fue en cada una

Inglaterra enfrentará a Argentina en la cuarta semifinal mundialista de su historia.
En sus tres participaciones anteriores consiguió una clasificación y sufrió dos eliminaciones. La única vez que superó esta instancia terminó proclamándose campeona.
Inglaterra 1966: victoria 2-1 sobre Portugal
La primera semifinal inglesa se disputó en Wembley.
Bobby Charlton marcó dos goles y Eusébio descontó de penal para Portugal.
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Inglaterra avanzó a la final y posteriormente derrotó 4-2 a Alemania Federal.
Italia 1990: empate 1-1 y derrota por penales ante Alemania Federal
Gary Lineker consiguió igualar el partido después del gol de Andreas Brehme.
La semifinal terminó 1-1 tras la prórroga y Alemania ganó 4-3 en la tanda de penales.
Inglaterra perdió después contra Italia por el tercer puesto y terminó cuarta.
Rusia 2018: derrota 2-1 frente a Croacia
Kieran Trippier adelantó a Inglaterra mediante un tiro libre.
Croacia empató con Ivan Perisic y Mario Mandzukic marcó el gol decisivo durante el tiempo suplementario.
Los ingleses volvieron a finalizar cuartos después de perder el partido por el tercer puesto contra Bélgica.
Mundial 2026: Inglaterra vs. Argentina
La cuarta semifinal será contra la vigente campeona.
El balance previo es:
- Semifinales disputadas: 3.
- Clasificaciones: 1.
- Eliminaciones: 2.
- Victorias durante el partido: 1.
- Derrotas en tiempo suplementario: 1.
- Derrotas por penales: 1.
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¿Quién es el DT de Inglaterra que enfrenta a Argentina en el Mundial 2026?
Si elimina a Argentina, Inglaterra disputará su segunda final y volverá al partido por el título por primera vez desde 1966.