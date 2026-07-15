Cuántas veces se enfrentaron Argentina e Inglaterra por Mundiales: quién lleva ventaja

El Mundial 2026 vive uno de sus partidos más esperandos, pero ¿Quién tiene la ventaja en la serie histórica entre ambos?

Argentina e Inglaterra protagonizarán en Atlanta su sexto enfrentamiento en la historia de las Copas del Mundo.

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Los cinco anteriores incluyeron expulsiones, goles históricos, una definición por penales y algunos de los episodios más recordados del torneo.

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Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina

El primer cruce mundialista se produjo durante la fase de grupos.

Inglaterra ganó 3-1 y avanzó posteriormente a los cuartos de final.

Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina

Los seleccionados volvieron a encontrarse en los cuartos de final.

Geoff Hurst convirtió el único gol y clasificó al equipo local. El partido quedó marcado por la controvertida expulsión de Antonio Rattín.

Inglaterra terminó conquistando aquel Mundial.

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra

Diego Maradona convirtió los dos goles más famosos de su carrera.

El primero fue la Mano de Dios. El segundo, después de dejar atrás a varios rivales, fue elegido como el Gol del Siglo.

Gary Lineker descontó, pero Argentina avanzó y posteriormente se consagró campeona.

Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra

El encuentro de octavos terminó igualado después del tiempo suplementario.

Argentina ganó 4-3 por penales, con Carlos Roa como figura. El partido también quedó marcado por la expulsión de David Beckham.

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David Beckham fue uno de los grandes villanos de aquella noche (Getty Images)

Corea-Japón 2002: Argentina 0-1 Inglaterra

David Beckham convirtió de penal el único gol durante la fase de grupos.

La victoria representó una revancha personal para el mediocampista después de su expulsión en 1998 y resultó determinante para la eliminación argentina.

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El balance mundialista

Antes de la semifinal de 2026:

Partidos: 5.

Victorias de Inglaterra durante el partido: 3.

Victorias de Argentina durante el partido: 1.

Empates: 1.

Clasificaciones de Argentina por penales: 1.

Goles de Inglaterra: 8.

Goles de Argentina: 5.

Inglaterra ganó más partidos dentro de los 90 minutos, pero Argentina eliminó a los ingleses en 1986 y 1998.