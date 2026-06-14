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¿Juega Enner Valencia? Alineaciones confirmadas de Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Estos son los once elegidos por Sebastián Beccacece y Emerse Faé para el debut de sus respectivas selecciones en el Grupo E del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Enner Valencia, titular vs. Costa de Marfil.
© GettyEnner Valencia, titular vs. Costa de Marfil.

Este domingo, Ecuador y Costa de Marfil se estenarán en el Mundial 2026 con la ambición de ganar en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, para no perderle pisada a Alemania, que arrancó el día goleando 7-1 a Curazao y se apoderó de la cima del Grupo E.

El XI de Ecuador, con Enner Valencia

Sebastián Beccacece confía en el goleador ecuatoriano Enner Valencia, quien a sus 36 años saldrá como titular ante Costa de Marfil portando el gafete de capitán en el que será su tercera Copa del Mundo con El Tri.

(Foto: El Tri – X)

(Foto: El Tri – X)

Alineación confirmada de Costa de Marfil

(Foto: Selección de Costa de Marfil – X)

(Foto: Selección de Costa de Marfil – X)

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