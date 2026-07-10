Dos selecciones y un mismo sueño: meterse en semifinales del Mundial 2026. ¿Hay una favorita por sobre otra?

Bélgica llega al partido contra España por los cuartos de final del Mundial 2026 debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con una goleada reciente que elevó mucho su confianza.

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En la actualización previa al Mundial, Bélgica aparece en el puesto 9, mientras que España ocupa el lugar 2. Es decir, entre ambas selecciones hay 7 puestos de diferencia, con ventaja para La Roja.

El partido se jugará este viernes 10 de julio en el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium. Para Bélgica, será la oportunidad de volver a semifinales; para España, una prueba para sostener su condición de candidata.

ver también ¿España o Bélgica? La IA predice con resultado exacto quién será el rival de Francia en las semifinales del Mundial 2026

Cuál es el ranking FIFA de Bélgica

Bélgica ocupa el puesto 9 del ranking FIFA, una ubicación que la mantiene dentro del top 10 mundial.

Su Mundial 2026 tuvo un arranque irregular, pero el equipo fue creciendo. Ganó el Grupo G con 5 puntos, eliminó a Senegal en 16avos y luego goleó a Estados Unidos en octavos. La campaña belga combina momentos de sufrimiento con una mejora clara en ataque.

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Cuál es el ranking FIFA de España

España está en el puesto 2 del ranking FIFA, seis lugares por encima de Bélgica.

La posición refleja el peso de una selección que llegó al Mundial como una de las principales candidatas. El equipo de Luis de la Fuente ganó su grupo, eliminó a Austria en 16avos y luego dejó afuera a Portugal en octavos. Combina control, presión, juventud y una racha defensiva muy fuerte.

Lamine Yamal es la gran figura de España. (Getty Images)

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Cómo llegaron Bélgica y España al cruce

Bélgica ganó el Grupo G, eliminó a Senegal en 16avos y goleó a Estados Unidos en octavos.

Sus resultados en el torneo fueron:

Bélgica 1-1 Egipto

Irán 1-1 Bélgica

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 1-4 Bélgica

España ganó el Grupo H, eliminó a Austria en 16avos y superó a Portugal en octavos.

Sus resultados en el torneo fueron:

España 0-0 Cabo Verde

España 3-0 Arabia Saudita

Uruguay 0-1 España

España 3-0 Austria

Portugal 0-1 España

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Bélgica quiere que el ranking no defina el partido

La diferencia de 7 puestos favorece a España, pero Bélgica llega con argumentos para discutir el cruce.

El equipo belga viene de su mejor partido del Mundial y mostró una versión mucho más agresiva contra Estados Unidos. Si logra sostener esa eficacia y resistir los tramos de dominio español, puede transformar el partido en una eliminatoria mucho más pareja de lo que marca el ranking.

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Para Bélgica, ganarle a España sería una señal fuerte: eliminaría a una de las selecciones más sólidas del torneo y volvería a una semifinal mundialista.

España busca confirmar que es candidata

España llega mejor ubicada en el ranking y con mejores números defensivos.

La Roja lleva cuatro partidos consecutivos sin recibir goles y viene de eliminar a Portugal. Ese dato le da una base muy fuerte para una instancia como cuartos de final, donde los detalles suelen pesar más que el volumen de juego.

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Sin embargo, Bélgica puede llevarla a un partido incómodo. Tiene experiencia, contraataque y futbolistas capaces de lastimar con pocos espacios. En 90 minutos, tiempo extra o penales, la diferencia de ranking puede quedar en segundo plano.

Datos de Bélgica vs. España

Partido: Bélgica vs. España.

Bélgica vs. España. Instancia: Cuartos de final.

Cuartos de final. Fecha: viernes 10 de julio.

viernes 10 de julio. Estadio: Los Angeles Stadium / SoFi Stadium.

Los Angeles Stadium / SoFi Stadium. Ranking FIFA de Bélgica: 9º.

9º. Ranking FIFA de España: 2º.

2º. Diferencia: 7 puestos a favor de España.

7 puestos a favor de España. Contexto: Bélgica goleó a Estados Unidos; España eliminó a Portugal.

Bélgica goleó a Estados Unidos; España eliminó a Portugal. Premio: el ganador avanza a semifinales y enfrentará a Francia.