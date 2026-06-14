Conozca todos los detalles para ver el partido de Irán vs Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026.

Irán y Nueva Zelanda debutan en el Mundial 2026 con un partido clave por el Grupo G. En una zona que también integran Bélgica y Egipto, este cruce puede empezar a marcar el verdadero margen de ambos equipos para pelear por la clasificación.

ver también Haití no tiene piedad de Tim Payne y receta paliza a Nueva Zelanda: resumen y goles del amistoso

El encuentro se jugará este lunes 15 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood, una de las sedes mundialistas en Estados Unidos.

Irán llega con la presión de dar un paso fuerte desde el estreno y buscar una clasificación histórica a la siguiente ronda. Nueva Zelanda, por su parte, afronta el debut con la ilusión de competir, sostenerse defensivamente y encontrar un resultado que le permita soñar en un grupo exigente, esto con la sensación de las redes sociales, Tim Payne.

A qué hora juegan Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026

Estos son los horarios del encuentro para Centroamérica:

7:00 p.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 8:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Costa Rica: Fox+

Fox+ El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports, FOX Sports y Canal 11

Tigo Sports, FOX Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Así llega Irán al debut mundialista

Irán llega al estreno con mejores sensaciones en su preparación inmediata. Antes de este partido venció 2-0 a Mali, y también había superado 3-1 a Gambia y 5-0 a Costa Rica, resultados que reforzaron la confianza del equipo antes del debut.

Publicidad

Publicidad

En su recorrido reciente también aparecen una caída 2-1 ante Nigeria y un empate 0-0 frente a Uzbekistán, que luego terminó con derrota iraní en los penales. Aun así, el cierre de preparación dejó señales positivas, especialmente por la solidez defensiva y la capacidad para imponerse ante rivales de distinto perfil.

El gran objetivo de Irán será romper una barrera histórica. La selección asiática nunca logró superar la fase de grupos en sus participaciones mundialistas, por lo que este debut ante Nueva Zelanda aparece como una oportunidad enorme para empezar con tres puntos y alimentar la ilusión.

Publicidad

Nueva Zelanda, orden defensivo y sueño de sorpresa

Nueva Zelanda llega al Mundial con una preparación irregular, pero con la convicción de competir desde el orden. En su último amistoso cayó 1-0 ante Inglaterra en Tampa, en un partido definido por un gol de Harry Kane en el cierre del primer tiempo.

Publicidad

Más allá de la derrota, los All Whites dejaron una imagen competitiva. El equipo logró sostenerse defensivamente durante varios tramos, generó aproximaciones con Sarpreet Singh y Matt Garbett, y tuvo en el arquero Max Crocombe a una de sus figuras por sus intervenciones.

Publicidad

ver también ¿Qué es el “cooling break” en el Mundial 2026 y cuánto dura?

Su racha reciente muestra altibajos. Perdió 4-0 ante Haití, venció 4-1 a Chile y también cayó frente a Finlandia y Ecuador por 2-0. Ese recorrido marca una selección que todavía busca estabilidad, pero que tiene claro el valor del debut.

El capitán Chris Wood fue directo en la previa: el primer partido es clave, Irán es un rival fuerte y el objetivo de Nueva Zelanda pasa por avanzar de ronda y dar la sorpresa en el grupo.

Publicidad