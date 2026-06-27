Cuál es el ranking FIFA de Colombia y cuántos puestos lo separan de Portugal en el Mundial 2026

Colombia tratará de no dejarse llevar por la superioridad en el Ranking de Portugal.

Colombia llega al partido contra Portugal por el Grupo K del Mundial 2026 con una diferencia en contra en el ranking FIFA, aunque con ventaja en la tabla de posiciones.

Publicidad

ver también Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde contra Colombia por el Grupo K del Mundial 2026

En la actualización previa al Mundial, Colombia aparece en el puesto 13, mientras que Portugal ocupa el lugar 5. Es decir, entre ambas selecciones hay 8 puestos de diferencia a favor del equipo europeo.

El partido se jugará este sábado 27 de junio en el Miami Stadium, nombre FIFA del Hard Rock Stadium. Para Colombia, el cruce puede confirmar una fase de grupos perfecta; para Portugal, es la oportunidad de quedarse con el primer lugar.

Cuál es el ranking FIFA de Colombia

Colombia ocupa el puesto 13 del ranking FIFA, una ubicación que la mantiene entre las selecciones más fuertes de Sudamérica y cerca del top 10 mundial.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegó al Mundial en un momento competitivo sólido y lo confirmó en el inicio del torneo. Le ganó 3-1 a Uzbekistán en el debut y después venció 1-0 a Congo, resultados que le dieron puntaje ideal antes de enfrentar a Portugal.

Publicidad

Contra los portugueses, Colombia no parte como favorita por ranking, pero sí llega mejor parada en la tabla. Con un empate le alcanza para quedarse con el primer lugar del Grupo K.

Cuál es el ranking FIFA de Portugal

Portugal está en el puesto 5 del ranking FIFA, ocho lugares por encima de Colombia.

La ubicación refleja el peso de una selección con figuras de elite, un plantel profundo y una generación acostumbrada a competir en torneos grandes. Además, Portugal cuenta con Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más influyentes de la historia de los Mundiales.

Publicidad

El equipo europeo empezó con dudas por el empate 1-1 ante Congo, pero respondió con una goleada 5-0 contra Uzbekistán. Esa victoria lo dejó con 4 puntos, una buena diferencia de gol y la posibilidad de pelear la cima en la última fecha.

Cómo está el ranking FIFA del Grupo K

El Grupo K reúne a dos selecciones ubicadas entre las 15 mejores del ranking FIFA y a dos equipos que llegaron al Mundial con el objetivo de competir hasta el cierre.

Publicidad

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

Portugal: 5º

5º Colombia: 13º

13º Congo: 46º

46º Uzbekistán: 50º

Colombia quiere sostener lo que ganó en la cancha

La diferencia de 8 puestos favorece a Portugal, pero Colombia llega con mejores números en el grupo.

Publicidad

El equipo sudamericano ganó sus dos partidos, ya está clasificado y tiene la posibilidad de cerrar la fase de grupos con puntaje ideal. Además, jugar en Miami puede darle un clima favorable por la cantidad de hinchas colombianos que viven en el sur de Florida.

Para Colombia, ganarle o empatarle a Portugal sería una confirmación fuerte: no solo terminaría primera, sino que lo haría por encima de una selección top 5 del ranking FIFA.

Publicidad

Portugal necesita imponer su jerarquía

Portugal tiene mejor ranking, más nombres de peso y una diferencia de gol muy favorable después del 5-0 ante Uzbekistán.

Pero llega debajo de Colombia en la tabla. Esa es la tensión principal del partido: Portugal tiene la jerarquía previa, mientras que Colombia tiene la ventaja deportiva construida en las dos primeras fechas.

Publicidad

Si Portugal gana, corrige el rumbo y se queda con el grupo. Si empata o pierde, deberá aceptar un camino distinto en los 16avos de final.

ver también ¿Quién es el árbitro de Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Alireza Faghani

Datos de Colombia vs. Portugal

Partido: Colombia vs. Portugal.

Colombia vs. Portugal. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: K.

K. Fecha: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Estadio: Miami Stadium / Hard Rock Stadium.

Miami Stadium / Hard Rock Stadium. Ranking FIFA de Colombia: 13º.

13º. Ranking FIFA de Portugal: 5º.

5º. Diferencia: 8 puestos a favor de Portugal.