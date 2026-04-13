Golpe bajo de la FIFA: Costa Rica recibe un mensaje que nadie esperaba a 59 días del Mundial 2026

En Costa Rica todavía persiste la frustración por no haber logrado la clasificación al Mundial de 2026, una herida que sigue muy presente entre los aficionados.

A falta de 59 días para el arranque de la Copa del Mundo, la FIFA hizo llegar un mensaje a los ticos que tomó por sorpresa a más de uno.

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El golpe bajo de la FIFA que dolió en Costa Rica

A través de sus redes sociales, la FIFA recordó a varias figuras que dejaron huella en distintas Copas del Mundo, y entre ellas apareció Bryan Ruiz como representante de Costa Rica.

La publicación también reavivó la memoria de aquella inolvidable Selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, que firmó una campaña histórica al avanzar como líder de un grupo sumamente exigente junto a Inglaterra, Uruguay e Italia.

Aquel recorrido alcanzó su punto más alto con la clasificación a los cuartos de final, una instancia histórica para el país, luego de superar a Grecia en octavos y despedirse más tarde en la tanda de penales frente a Países Bajos.

Bryan Ruiz en el posteo de la FIFA en sus redes sociales

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En ese Mundial, Bryan Ruiz fue protagonista al marcar de cabeza el gol que le dio a Costa Rica una histórica victoria ante Italia, resultado que aseguró el pase a los octavos de final.

Bryan Ruiz con la Selección de Costa Rica en el Mundial 2014 – Getty

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Hoy, esos momentos quedan como un recuerdo imborrable para la afición, que contrasta con el presente de una selección que luce distante de aquel nivel que hizo soñar a todo un país.

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Datos claves

La FIFA recordó a Bryan Ruiz en sus redes , destacándolo como representante de Costa Rica en la historia de los Mundiales.

, destacándolo como en la historia de los Mundiales. Se reavivó la histórica campaña de Brasil 2014 , donde la Sele avanzó como líder de grupo ante Inglaterra, Uruguay e Italia y alcanzó los cuartos de final .

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