Mbappé metió doblete, batió un récord de Ronaldo y va por Messi: cuántos goles tiene en Mundiales

Kylian Mbappé dejó atrás una marca que compartían Leônidas y Ronaldo Nazário, y sigue recortando distancia con Lionel Messi en la tabla general de goles mundialistas.

Kylian Mbappé volvió a agrandar su historia en la Copa del Mundo. El capitán de Francia marcó un doblete ante Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026 y fue decisivo para que Les Bleus avanzaran a la próxima ronda, donde se medirán con Paraguay.

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El primer gol de “Kiki” ya había tenido valor histórico: con ese tanto llegó a 9 goles en partidos de eliminación directa de Mundiales y superó a Leônidas y Ronaldo Nazário, que compartían la cima con 8 tantos. De esa manera, el francés se convirtió en el máximo goleador en cruces de eliminación directa en toda la historia de la Copa del Mundo.

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Ronaldo Nazário quedó muy atrás

Pero Mbappé no se detuvo ahí. Más tarde volvió a convertir ante Suecia y elevó todavía más la marca: ahora suma 10 goles en fases eliminatorias mundialistas, una cifra inédita para cualquier futbolista en la historia del torneo. Lo más impactante es que lo consiguió con apenas 27 años y sin haber completado todavía su tercera Copa del Mundo.

Mbappé nació para jugar Mundiales (Getty Images).

El récord deja atrás a dos leyendas brasileñas. Leônidas había brillado en los Mundiales de 1934 y 1938, mientras que Ronaldo Nazário construyó buena parte de su mito entre Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Mbappé ya superó a ambos en el terreno más exigente: los partidos en los que una selección gana o queda eliminada.

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Mbappé quiere destronar al Rey del Fútbol

En la tabla general de goles mundialistas, el francés también sigue escalando y ahora mira de cerca a Lionel Messi. El argentino continúa por delante en el registro total, pero Mbappé ya empieza a recortarle distancia con una velocidad impresionante, sostenido por sus actuaciones decisivas en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Kylian Mbappé le pisa los talones al mejor jugador en la historia del fútbol (Getty Images).

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Francia avanza, Mbappé rompe récords y la historia mundialista empieza a quedar cada vez más asociada a su nombre. Su doblete ante Suecia no solo clasificó a Les Bleus: también lo convirtió en el rey absoluto de los partidos de eliminación directa y lo dejó nuevamente en carrera para perseguir las grandes marcas que todavía tiene por delante.