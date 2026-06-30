La IA ya decidió y predijo si Paraguay dará otro batacazo ante Francia en octavos de final del Mundial 2026

Paraguay viene de eliminar a Alemania en uno de los grandes golpes del Mundial 2026 y ahora se medirá con Francia en octavos de final.

Paraguay vive días inolvidables en el Mundial 2026. Después de dejar en el camino a Alemania por la vía de los penales, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro se metió en octavos de final y ahora tendrá otro desafío enorme: enfrentar a Francia, que acaba de eliminar a Suecia y sigue firme como una de las grandes candidatas al título.

Publicidad

El cruce entre galos y guaraníes se jugará el sábado 4 de julio en el Philadelphia Stadium, también conocido como Lincoln Financial Field. El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de la llave entre Canadá y Marruecos, por lo que el partido aparece como una oportunidad histórica para la Albirroja.

ver también Francia 2-0 Suecia 2T EN VIVO: gol de Barcola – minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Qué predijo la IA para Paraguay vs. Francia

En Fútbol Centroamérica le preguntamos a una inteliencia artificial (IA) si Paraguay puede dar otro batacazo en el Mundial 2026, esta vez ante los vigentes subcampeones del mundo.

El análisis reconoce que el equipo de Gustavo Alfaro tiene argumentos para competir: orden defensivo, fortaleza en los duelos, experiencia en la última línea y una carga anímica enorme después de eliminar a Alemania.

José Canale viene de meter el penal decisivo ante los teutones (Getty Images).

Publicidad

Sin embargo, la predicción marca a Francia como favorita para quedarse con la clasificación. Según el análisis, la velocidad de Kylian Mbappé, el desequilibrio de Ousmane Dembélé, la jerarquía individual de Les Bleus y la profundidad de su plantel inclinan la balanza a favor del equipo de Didier Deschamps.

La IA proyecta un partido cerrado, incómodo para Francia y con los sudamericanos intentando llevar el desarrollo a un terreno físico, de pocos espacios y mucha disputa. Aun así, el pronóstico sostiene que el conjunto europeo tiene más recursos para resolver en los metros finales y evitar que la Albirroja complete otro golpe histórico.

Publicidad

El resultado que anticipa la inteligencia artificial

El resultado más probable que anticipa la IA es una victoria de Francia por margen corto, con un marcador posible de 2-0 o 2-1. El escenario contempla a Paraguay resistiendo durante varios tramos del partido, pero con Les Bleus encontrando la diferencia a partir de la jerarquía de sus atacantes.

Para Paraguay, la clave estará en sostener el orden que le permitió competir contra Alemania y aprovechar cada transición con Miguel Almirón, Julio Enciso y Gabriel Ávalos. El equipo de “Lechuga” ya demostró que puede sobrevivir ante una potencia, pero la IA advierte que Francia representa una prueba distinta por su velocidad y variedad ofensiva.

Publicidad

ver también Quién es Sebastián Beccacece, el DT de Ecuador que no jugó al fútbol, admira a Bielsa y sorprendió a Zlatan Ibrahimovic

Por eso, la predicción es que Paraguay puede incomodar, puede competir y puede llevar el partido a un terreno incómodo, pero no se proyecta un nuevo batacazo. Francia aparece como favorita para avanzar a cuartos de final, mientras la Albirroja buscará volver a romper todos los pronósticos en un duelo que puede marcar otra página grande de su historia mundialista.