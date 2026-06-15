Francia vs. Senegal: a qué hora y dónde ver el partido por el Grupo I del Mundial 2026 en Centroamérica

Entérate de todos los detalles del debut de Francia que llega al Mundial 2026 con la aspiración de llegar a su tercera final de forma consecutiva.

Francia y Senegal debutan este martes 16 de junio en el Mundial 2026 con uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo I. El equipo europeo llega como uno de los candidatos fuertes del torneo, mientras que los africanos buscan dar un golpe desde el estreno.

El encuentro se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, una de las sedes principales de la Copa del Mundo en Estados Unidos. La zona también está integrada por Irak y Noruega, que se enfrentarán en el siguiente turno de esta jornada.

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A qué hora juegan Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

13:00: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 14:00: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Senegal en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX

Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica (Canal 7) y TDMAX

Fox, Fox+, Teletica (Canal 7) y TDMAX El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports

Canal 4, TCS Go y Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4

Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4 Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10

Así llega Francia al debut mundialista

Campeón del mundo en 2018 y finalista en 2022, Francia llega al estreno con buenas sensaciones. En su último amistoso venció 3-1 a Irlanda del Norte, y antes también había conseguido triunfos ante Colombia, Brasil y Azerbaiyán.

La única derrota en esa secuencia fue el 1-2 ante Costa de Marfil, un resultado que dejó señales para corregir, pero que no modificó demasiado la percepción general: los galos siguen apareciendo como una de las selecciones más fuertes del torneo.

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Además, el equipo de Didier Deschamps llega al debut con varios días completos de descanso, un factor importante para ajustar detalles tácticos y recuperar cargas antes de enfrentar a una selección físicamente exigente como Senegal.

Senegal, un rival fuerte y competitivo

Los Leones de Teranga llegan al Mundial con una base sólida y con el objetivo de competir de igual a igual ante una potencia europea. Su último amistoso fue un 0-0 ante Arabia Saudita, un resultado que confirmó su capacidad para sostener partidos cerrados.

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Antes de ese encuentro, el equipo africano tuvo una preparación con resultados variados: perdió 2-3 ante Estados Unidos, pero también venció 3-1 a Gambia, 2-0 a Perú y 1-0 a Marruecos.

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El recorrido muestra una selección competitiva, capaz de adaptarse a distintos contextos y con argumentos para incomodar a Francia. El equipo de Pape Thiaw llega además con el respaldo de haber superado las Eliminatorias africanas de forma invicta, una señal de consistencia antes del debut.