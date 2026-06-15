Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Francia vs. Senegal: a qué hora y dónde ver el partido por el Grupo I del Mundial 2026 en Centroamérica

Entérate de todos los detalles del debut de Francia que llega al Mundial 2026 con la aspiración de llegar a su tercera final de forma consecutiva.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Francia va por su tercera estrella en el Mundial de United 2026.
© ChatGPTFrancia va por su tercera estrella en el Mundial de United 2026.

Francia y Senegal debutan este martes 16 de junio en el Mundial 2026 con uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo I. El equipo europeo llega como uno de los candidatos fuertes del torneo, mientras que los africanos buscan dar un golpe desde el estreno.

El encuentro se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, una de las sedes principales de la Copa del Mundo en Estados Unidos. La zona también está integrada por Irak y Noruega, que se enfrentarán en el siguiente turno de esta jornada.

Nació en Francia, fue el héroe de Túnez y ahora podría dirigirlo en medio del Mundial 2026: quién es Wahbi Khazri

ver también

Nació en Francia, fue el héroe de Túnez y ahora podría dirigirlo en medio del Mundial 2026: quién es Wahbi Khazri

A qué hora juegan Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 13:00: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
  • 14:00: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Senegal en Centroamérica

  • Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX
  • Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica (Canal 7) y TDMAX
  • El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10

Así llega Francia al debut mundialista

Campeón del mundo en 2018 y finalista en 2022, Francia llega al estreno con buenas sensaciones. En su último amistoso venció 3-1 a Irlanda del Norte, y antes también había conseguido triunfos ante Colombia, Brasil y Azerbaiyán.

La única derrota en esa secuencia fue el 1-2 ante Costa de Marfil, un resultado que dejó señales para corregir, pero que no modificó demasiado la percepción general: los galos siguen apareciendo como una de las selecciones más fuertes del torneo.

Publicidad

Además, el equipo de Didier Deschamps llega al debut con varios días completos de descanso, un factor importante para ajustar detalles tácticos y recuperar cargas antes de enfrentar a una selección físicamente exigente como Senegal.

Senegal, un rival fuerte y competitivo

Los Leones de Teranga llegan al Mundial con una base sólida y con el objetivo de competir de igual a igual ante una potencia europea. Su último amistoso fue un 0-0 ante Arabia Saudita, un resultado que confirmó su capacidad para sostener partidos cerrados.

Publicidad
Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de todos los grupos en la primera fecha

ver también

Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de todos los grupos en la primera fecha

Antes de ese encuentro, el equipo africano tuvo una preparación con resultados variados: perdió 2-3 ante Estados Unidos, pero también venció 3-1 a Gambia, 2-0 a Perú y 1-0 a Marruecos.

El recorrido muestra una selección competitiva, capaz de adaptarse a distintos contextos y con argumentos para incomodar a Francia. El equipo de Pape Thiaw llega además con el respaldo de haber superado las Eliminatorias africanas de forma invicta, una señal de consistencia antes del debut.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mundial 2026: resultados y la tabla de posiciones EN VIVO
Mundial 2026

Mundial 2026: resultados y la tabla de posiciones EN VIVO

LDA HOY 15 de junio: un fichaje cerrado, Tristan Demetrius y León Weinstok
Liga Deportiva Alajuelense

LDA HOY 15 de junio: un fichaje cerrado, Tristan Demetrius y León Weinstok

En qué ciudad y estadio juegan España vs. Cabo Verde: capacidad y pronóstico del clima
Mundial 2026

En qué ciudad y estadio juegan España vs. Cabo Verde: capacidad y pronóstico del clima

Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde y cómo se clasificó al Mundial 2026
Mundial 2026

Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde y cómo se clasificó al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo