Bélgica vs. Senegal: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Bélgica llega a los 16avos de final con una racha sólida y sin derrotas recientes. El equipo de Rudi García suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos.

Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles 1° de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Lumen Field de Seattle. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y reunirá a dos selecciones que llegan con sensaciones diferentes, pero con argumentos para competir una llave de partido único.

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El equipo de Rudi García aterriza en esta instancia invicto en sus últimos cinco partidos y con el impulso de una goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda en el cierre de la fase de grupos. Senegal, dirigido por Pape Thiaw, llega con un recorrido más irregular, aunque recuperó confianza con un contundente 5-0 ante Irak en su última presentación.

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A qué hora juegan Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 1:00 p. m. en Seattle, 4:00 p. m. ET y 1:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Senegal en Centroamérica

Estas son las señales y plataformas que tienen programado el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: FOX El Salvador y Tigo Sports.

FOX El Salvador y Tigo Sports. Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua y Tigo Sports Nicaragua.

Cómo llega Bélgica al partido contra Senegal

Bélgica llega a los 16avos de final con una racha sólida y sin derrotas recientes. El equipo de Rudi García suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, una secuencia que lo instala con buenas sensaciones antes de la primera ronda eliminatoria.

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Su último partido fue una goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos con autoridad. Antes, había empatado 0-0 ante Irán y 1-1 frente a Egipto, dos partidos más cerrados que habían dejado algunas dudas sobre su capacidad para resolver en ataque.

En la preparación previa al Mundial, Bélgica también había mostrado una versión contundente con triunfos 5-0 ante Túnez y 2-0 frente a Croacia. Esa mezcla de solidez defensiva y peso ofensivo explica por qué llega a este cruce con una ligera ventaja en la previa.

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La baja confirmada es Zeno Debast, una ausencia sensible para el armado defensivo. La buena noticia para Rudi García es el regreso de Nathan Ngoy, quien ya cumplió su suspensión contra Nueva Zelanda y vuelve a estar disponible para reforzar la última línea. Bélgica llega, además, con cuatro días completos de descanso desde su último compromiso.

Cómo llega Senegal al partido contra Bélgica

Senegal llega con más altibajos, pero también con un golpe anímico importante. El equipo de Pape Thiaw viene de golear 5-0 a Irak, una victoria que le permitió recuperar confianza justo antes de entrar en la fase de eliminación directa.

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El camino senegalés en el torneo no fue sencillo. Antes de ese triunfo había perdido 3-2 ante Noruega y 3-1 frente a Francia, dos partidos en los que mostró problemas defensivos, pero también capacidad para competir y generar peligro. En la previa del Mundial, además, había empatado 0-0 con Arabia Saudita y caído 3-2 ante Estados Unidos.

En sus últimos cinco encuentros, Senegal registra una victoria, un empate y tres derrotas. El balance es irregular, aunque la goleada ante Irak cambia el clima de la previa y le da al equipo africano un punto de partida mucho más positivo para enfrentar a Bélgica.

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Uno de los nombres propios a seguir será Pape Gueye, quien viene de firmar un doblete y una asistencia en el último partido. Su rendimiento puede empujarlo a la titularidad en Seattle. La baja más importante es Édouard Mendy, por lo que el arco quedaría en manos de Mory Diaw. Senegal también llega con cuatro días completos de descanso.

Posibles alineaciones de Bélgica vs. Senegal

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Bélgica y Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026.

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Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans; Jérémy Doku, Romelu Lukaku, Leandro Trossard. DT: Rudi García.

Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Lamine Camara; Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

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Quién es el árbitro de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026

El árbitro designado para Bélgica vs. Senegal será Said Martínez, de Honduras.

Árbitro principal: Said Martínez (Honduras).

Said Martínez (Honduras). Asistente 1: Walter López (Honduras).

Walter López (Honduras). Asistente 2: Christian Ramírez (Honduras).

Christian Ramírez (Honduras). Cuarto árbitro: Andrés Rojas Noguera (Colombia).

Andrés Rojas Noguera (Colombia). VAR: Guillermo Pacheco (México).

Qué pasa si Bélgica y Senegal empatan

Si Bélgica y Senegal empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.