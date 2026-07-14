España, que en toda su historia sólo ganó un Mundial, quiere meterse en una nueva final.

España se enfrenta a Francia este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026. Si vence en el Dallas Stadium, regresará a una final de la Copa del Mundo por primera vez desde el título conseguido en Sudáfrica 2010.

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Contra quién jugaría España la final del Mundial 2026

El rival de La Roja será el ganador del partido entre Inglaterra y Argentina, que disputarán la segunda semifinal el miércoles 15 de julio.

Los británicos avanzaron después de vencer 2-1 a Noruega, mientras que la Albiceleste eliminó 3-1 a Suiza en tiempo suplementario.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio de 2026.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m. de Panamá.

En la sede del encuentro comenzará a las 3:00 p.m. del horario local.

España llega con la confianza arriba.

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Dónde jugaría España la final

La final se disputará en el New York New Jersey Stadium, conocido comercialmente como MetLife Stadium.

Está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Para el Mundial tiene una capacidad oficial de 80.663 espectadores.

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La sede recibirá el último de los 104 encuentros del Mundial 2026.

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España buscaría su segunda Copa del Mundo

La Roja solamente disputó una final mundialista en toda su historia.

Fue el 11 de julio de 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos en Johannesburgo con el recordado gol de Andrés Iniesta durante el tiempo suplementario. Aquella victoria le permitió conquistar su primer título mundial.

Si derrota a Francia, España alcanzará su segunda final y volverá al partido decisivo después de 16 años.

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Una clasificación también podría generar una revancha inmediata contra Inglaterra, selección a la que venció en la final de la Eurocopa 2024, o un cruce ante la vigente campeona Argentina.

Cómo llegó España a las semifinales

España permanece invicta después de seis partidos:

España 0-0 Cabo Verde.

España 4-0 Arabia Saudita.

Uruguay 0-1 España.

España 3-0 Austria.

Portugal 0-1 España.

España 2-1 Bélgica.

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La selección de Luis de la Fuente suma cinco victorias, un empate y solamente un gol recibido durante el torneo.

Cuándo juega España contra Francia

España enfrentará a Francia este martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Arlington.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

3:00 p.m. del horario del Este de Estados Unidos.

9:00 p.m. de España y Francia.

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El vencedor avanzará a la final del domingo 19 de julio. El seleccionado eliminado jugará por el tercer puesto el sábado 18 en el Miami Stadium.