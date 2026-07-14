Francia enfrenta a España este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026. Si consigue la victoria en el Dallas Stadium, avanzará a la definición y quedará a un partido de conquistar la tercera Copa del Mundo de su historia.
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El rival de Les Bleus saldrá de la otra semifinal, que disputarán Inglaterra y Argentina el miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium.
Los británicos vienen de eliminar 2-1 a Noruega, mientras que la Albiceleste derrotó 3-1 a Suiza después del tiempo suplementario.
Cuándo se juega la final del Mundial 2026
La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026. Estos son los horarios en Centroamérica:
- 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 2:00 p.m. de Panamá.
El partido comenzará a las 3:00 p.m. del horario local de Nueva York y Nueva Jersey.
Dónde jugaría Francia la final
La definición tendrá como escenario el New York New Jersey Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium.
El recinto está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York. Es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL y cuenta con una capacidad mundialista de 80.663 espectadores.
La final será el partido número 104 y el último de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones.
Francia podría disputar su tercera final consecutiva
Una victoria sobre España colocaría a Francia en la final por tercera edición consecutiva.
Les Bleus fueron campeones en Rusia 2018 y subcampeones en Qatar 2022, después de perder por penales contra Argentina. También disputaron las finales de 1998 y 2006.
Si vuelve a clasificarse, Francia alcanzará su quinta final mundialista:
- Francia 1998: campeón.
- Alemania 2006: subcampeón.
- Rusia 2018: campeón.
- Qatar 2022: subcampeón.
- Mundial 2026: por definir.
Además, podría reencontrarse con Argentina cuatro años después de la final de Qatar o disputar una definición inédita contra Inglaterra.
Francia salió campeón en Rusia 2018 y fue finalista en Qatar 2022.
Cómo llegó Francia a las semifinales
Francia ganó los seis partidos que disputó antes de enfrentar a España:
- Francia 3-1 Senegal.
- Francia 3-0 Irak.
- Noruega 1-4 Francia.
- Francia 3-0 Suecia.
- Paraguay 0-1 Francia.
- Francia 2-0 Marruecos.
El equipo de Didier Deschamps convirtió 16 goles y no recibió ninguno durante la fase eliminatoria.
Cuándo juega Francia contra España
Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Arlington.
Horarios del partido:
- 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 2:00 p.m. de Panamá.
- 3:00 p.m. del horario del Este de Estados Unidos.
- 9:00 p.m. de Francia y España.
El ganador avanzará a la final del domingo 19 de julio. El perdedor disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 en el Miami Stadium.