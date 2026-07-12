Por qué hoy, domingo 12 de julio, no se juegan partidos del Mundial 2026 y cuándo son las semifinales

El calendario del Mundial 2026 no contempla encuentros para este domingo 12 de julio. La jornada anterior cerró los cuartos de final con las clasificaciones de Inglaterra y Argentina. Los Three Lions derrotaron 2-1 a Noruega, mientras que la Albiceleste superó 3-1 a Suiza después de la prórroga.

El Mundial 2026 no tendrá partidos este domingo 12 de julio. Después de la finalización de los cuartos de final, la competencia entra en una pausa antes de comenzar las semifinales.

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Los cuatro equipos que siguen en carrera son Francia, España, Inglaterra y Argentina. La actividad regresará el martes 14 de julio con el primer cruce por un lugar en la final. El miércoles 15 se disputará la segunda semifinal.

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¿Hay partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 12 de julio?

El calendario del Mundial 2026 no contempla encuentros para este domingo 12 de julio. La jornada anterior cerró los cuartos de final con las clasificaciones de Inglaterra y Argentina. Los Three Lions derrotaron 2-1 a Noruega, mientras que la Albiceleste superó 3-1 a Suiza después de la prórroga.

Argentina tuvo que volver a sufrir para meterse en las semifinales del mundo (Getty Images).

De esta manera, quedaron definidos los dos cruces de semifinales:

Francia vs. España

Inglaterra vs. Argentina

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Por qué no se juega el Mundial 2026 este domingo 12 de julio

El torneo realiza una pausa entre los cuartos de final y las semifinales para garantizar un período de recuperación a las selecciones clasificadas. La jornada del sábado 11 de julio tuvo los dos últimos encuentros de cuartos. Inglaterra jugó primero contra Noruega en Miami y Argentina cerró la ronda frente a Suiza en Kansas City.

La Francia de Kylian Mbappé se medirá con España (Getty Images).

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Como la primera semifinal se disputará recién el martes 14, el calendario dejó libres el domingo 12 y el lunes 13 de julio. Los equipos utilizarán esos días para recuperarse físicamente, viajar hacia las próximas sedes y preparar sus partidos.

Cuándo se vuelve a jugar el Mundial 2026

La actividad regresará el martes 14 de julio con el partido entre Francia y España. Un día más tarde, el miércoles 15 de julio, Inglaterra enfrentará a Argentina en la segunda semifinal. Ambos encuentros comenzarán a la misma hora en Centroamérica.

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Cuándo y a qué hora juegan Francia vs. España

Francia y España jugarán el martes 14 de julio en el Dallas Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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Lamine Yamal lidera la ilusión del seleccionado español (Getty Images).

Francia llegó a esta instancia después de vencer 2-0 a Marruecos, mientras que España eliminó 2-1 a Bélgica.

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Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra vs. Argentina

Inglaterra y Argentina disputarán la segunda semifinal el miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium, conocido fuera del Mundial como Mercedes-Benz Stadium.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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Inglaterra consiguió su clasificación al remontar y derrotar 2-1 a Noruega. Argentina, por su parte, venció 3-1 a Suiza después de la prórroga y alcanzó su segunda semifinal consecutiva.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, denominación mundialista del MetLife Stadium.

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Hoy no rueda la pelota en el Mundial 2026 (Getty).

Horario de la final en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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Antes, el sábado 18 de julio, los perdedores de las semifinales jugarán por el tercer puesto en el Miami Stadium.