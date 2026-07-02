¿Por qué Nico Williams no juega hoy con España vs. Austria por los 16avos de final del Mundial 2026?

El desequilibrante extremo de 23 años no estará disponible en el cruce de España contra Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este jueves, España se enfrentará a Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Roja llega como la favorita a pasar de ronda y deberá refrendarlo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, aunque sin una de sus principales cartas en ofensiva: Nico Williams.

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Williams venía arrastrando molestias físicas en los últimos días, motivo por el cual sumó un puñado de minutos ante Cabo Verde, jugó media hora contra Arabia Saudita y otros 15′ frente a Uruguay. Aunque en ese último partido terminó sufriendo una lesión que posiblemente lo marginará del certamen.

¿Por qué Nico Williams no juega contra Austria?

Después de recibir una fuerte entrada del jugador charrúa Nicolás De La Cruz, el extremo de Athletic de Bilbao debió salir de la cancha. Y tras realizarle estudios en el campamento de España, en Chattanooga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que padece una lesión muscular de grado moderado en el aductor derecho.

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Por ese motivo, Williams no estará disponible para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo frente a Austria, que pasó de ronda como escolta de Argentina en el Grupo J y viene de rescatar un agónico empate 3-3 ante Argelia.

Si España consigue una victoria y avanza en el certamen, existen chances de que Williams pueda jugar aunque sea un rato contra Portugal o Croacia: “Le impiden jugar mañana, pero somos muy optimistas y, de cara al próximo partido, si tuviéramos el acierto de pasar, estaría“, confirmó el seleccionador Luis de la Fuente.

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La posible alineación de España vs. Austria