En qué estadio juegan México vs. Corea del Sur: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Los mexicanos recibirán a los coreanos en uno de los estadios más modernos del país azteca.

México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 en uno de los escenarios más especiales para el equipo local: el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco.

ver también México vs. Corea del Sur: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por el Grupo A del Mundial 2026

El partido tiene peso de clasificación. Después del empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica, el ganador del duelo entre mexicanos y surcoreanos avanzará a los 16avos de final del Mundial.

Dónde juegan México vs. Corea del Sur

El partido entre México y Corea del Sur se jugará en Zapopan, municipio del estado de Jalisco, dentro del área metropolitana de Guadalajara.

Aunque muchas veces se lo menciona como sede de Guadalajara por su ubicación regional, el estadio está específicamente en Zapopan.

La sede tiene un valor fuerte para el Tri. Después de debutar con triunfo ante Sudáfrica en el Azteca, México volverá a jugar en territorio propio con la posibilidad de sellar su clasificación a la siguiente ronda.

El Estadio Guadalajara, una sede con identidad mexicana

El Estadio Guadalajara es la casa de Chivas, uno de los clubes más populares e históricos de México. Fue inaugurado en 2010 y se convirtió rápidamente en uno de los recintos más modernos del país.

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A diferencia de otras sedes mundialistas con techo cerrado o retráctil, el de Zapopan es un estadio abierto. Eso hace que el ambiente, el clima y la presión del público se sientan de manera directa sobre el campo.

Para México, ese marco puede ser importante. El equipo de Javier Aguirre tendrá el respaldo de una afición local que puede empujar en un partido decisivo ante una Corea del Sur que también llega con tres puntos.

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Capacidad del Estadio Guadalajara para el Mundial 2026

La capacidad del Estadio Guadalajara se ubica cerca de los 45.000 espectadores.

No es uno de los estadios más grandes del Mundial 2026, pero sí uno de los más particulares por el contexto local. Su tamaño puede generar un ambiente intenso y compacto, especialmente con México como protagonista.

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El recinto cuenta con superficie de césped natural, condición necesaria para recibir partidos de la Copa del Mundo y para sostener los estándares de FIFA durante el torneo.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Guadalajara

El Estadio Guadalajara tendrá actividad durante la fase de grupos y también en la etapa eliminatoria del Mundial 2026. No será una sede con tantos partidos como los grandes estadios de Estados Unidos, pero sí tendrá encuentros de peso y una presencia fuerte en la primera parte del torneo.

Entre los partidos programados en esta sede aparecen:

México vs. Corea del Sur — 18 de junio, Grupo A

— 18 de junio, Grupo A Uruguay vs. España — 26 de junio, Grupo H

— 26 de junio, Grupo H Portugal vs. Colombia — 27 de junio, Grupo K

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Además, el estadio de Zapopan recibirá un partido de 16avos de final, previsto para el 1 de julio.

Cómo estará el clima para México vs. Corea del Sur

El partido se jugará por la noche en Zapopan y el clima debería ser favorable para el desarrollo del juego. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 22°C, con condiciones templadas y sin un escenario de calor extremo.

Al tratarse de un estadio abierto, cualquier cambio de clima puede sentirse directamente en el campo. Sin embargo, a diferencia de otras sedes más húmedas o calurosas del torneo, Guadalajara ofrece un contexto bastante manejable para los futbolistas.

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Un estadio clave para la clasificación de México

México llega al partido con 3 puntos después de vencer 2-0 a Sudáfrica en el debut. Corea del Sur también ganó en la primera fecha, con un 2-1 ante República Checa.

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El empate entre checos y sudafricanos cambió el escenario: ahora el ganador de México vs. Corea del Sur llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final.

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Por eso, el Estadio Guadalajara puede vivir una noche decisiva. Para el Tri, ganar significaría avanzar de ronda en casa y llegar a la última fecha con el boleto asegurado.

ver también Predicción México vs. Corea del Sur: resultado exacto y goleadores del partido del Mundial 2026, según la IA

Datos de México vs. Corea del Sur

Partido: México vs. Corea del Sur

México vs. Corea del Sur Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Fecha: jueves 18 de junio

jueves 18 de junio Ciudad: Zapopan, Jalisco

Zapopan, Jalisco Área sede: Guadalajara

Guadalajara Estadio: Estadio Guadalajara / Guadalajara Stadium

Estadio Guadalajara / Guadalajara Stadium Capacidad estimada: cerca de 45.000 espectadores

cerca de 45.000 espectadores Superficie: césped natural

césped natural Clima estimado: templado, cerca de 22°C

templado, cerca de 22°C Dato clave: el ganador se clasifica a 16avos de final

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