Cuál es el ranking FIFA de Haití y cuántos puestos lo separan de Brasil en el Mundial 2026

Haití es una de las selecciones modestas del Mundial 2026 y esta es la diferencia que tiene con Brasil en el ranking FIFA.

Haití afronta este viernes una de las pruebas más difíciles de su regreso mundialista: enfrentar a Brasil por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El partido no solo marca un cruce de enorme diferencia histórica, sino también una brecha fuerte en el ranking FIFA.

Según la última actualización que ahora se hace partido a partido, Haití ocupa el puesto 85°, mientras que Brasil aparece en el 5° lugar. La diferencia entre ambos es de 77 puestos.

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Ese dato resume el tamaño del desafío para los caribeños. Haití llega después de perder 1-0 ante Escocia en su debut, mientras que Brasil necesita reaccionar tras empatar 1-1 frente a Marruecos.

Qué puesto ocupa Haití en el ranking FIFA

Haití ocupa actualmente el puesto 85° del ranking FIFA. Es una ubicación que lo coloca como la selección de menor ranking dentro del Grupo C.

El equipo caribeño volvió al Mundial después de una espera larguísima y ya consiguió instalar una historia fuerte en el torneo. Sin embargo, en términos de ranking, experiencia y jerarquía internacional, aparece muy lejos de sus rivales de grupo.

Ese contexto quedó claro desde la primera fecha. Haití compitió ante Escocia, pero cayó 1-0 y ahora necesita sumar para no quedar muy comprometido antes del cierre contra Marruecos.

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Cuál es el ranking FIFA de Brasil

Brasil está en el puesto 5° del ranking FIFA, una ubicación que lo mantiene entre las selecciones más fuertes del mundo.

La Verdeamarela no llega al partido ante Haití en una situación cómoda, porque empató 1-1 ante Marruecos en su debut y necesita ganar para recuperar terreno en el Grupo C. Pero por ranking, historia y plantel, sigue siendo uno de los grandes favoritos del torneo.

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La diferencia con Haití es muy amplia. Brasil no solo aparece dentro del Top 10 mundial, sino que también tiene una tradición incomparable en Copas del Mundo: es cinco veces campeón y una de las selecciones de mayor peso histórico del fútbol.

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Cuántos puestos separan a Haití de Brasil

Brasil está 80 puestos por encima de Haití en el ranking FIFA.

El dato refuerza el favoritismo brasileño para el partido, pero también dimensiona lo que significaría cualquier resultado positivo de Haití. Un empate o una victoria ante Brasil tendría valor histórico para una selección que disputa apenas su segunda Copa del Mundo.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo C

El Grupo C del Mundial 2026 reúne a selecciones con diferencias importantes en el ranking FIFA. Brasil y Marruecos aparecen dentro del Top 10, Escocia está bastante más abajo, y Haití es el equipo peor ubicado de la zona.

Así están posicionadas las selecciones del grupo:

Brasil: 5°

5° Marruecos: 6°

6° Escocia: 37°

37° Haití: 85°

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La comparación muestra la dificultad del grupo para Haití. Enfrenta a dos selecciones de élite mundial según el ranking y a una Escocia que también está muy por encima.

Para Brasil, en cambio, el ranking aumenta la presión. Ante un rival ubicado 77 puestos más abajo, la selección de Carlo Ancelotti está obligada a ganar, especialmente después de no haber podido pasar del empate en el debut.