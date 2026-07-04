¿Por qué no juega Aurélien Tchouaméni hoy en Francia vs. Paraguay por los octavos del Mundial 2026?

Aurélien Tchouaméni se pierde el partido de Francia ante Paraguay por los octavos de final por una lesión.

Este sábado 4 de julio, Francia se mide ante Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Les Blues llegan a este duelo con camino perfecto luego de cuatro triunfos consecutivos y se perfilan como el gran candidato a quedarse con la clasificación frente a la Albirroja.

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Para este compromiso determinante para el futuro de ambos, los dirigidos por Didier Deschamps sufren una importante baja. Francia no podrá contar con Aurélien Tchouaméni en el mediocampo, quien se pierde el partido por una lesión.

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¿Qué le pasó a Aurélien Tchouaméni?

Según informaron medios franceses, el jugador del Real Madrid se retiró del entrenamiento de este viernes para realizarse una resonancia. Esta arrojó que tiene una pequeña lesión muscular. Por eso, el cuerpo médico decidió que no sea arriesgado por Deschamps.

Se estima que Tchuoaméni estará de baja por cuatro días. Se pierde el duelo de octavos de final y hasta podría perderse un hipotético cruce de cuartos de final si los Azules logran pasar de ronda.

En su reemplazo, estará Manu Koné en la zona media buscando el equilibrio de la subcampeona del mundo. El futbolista de la Roma ya fue titular en el duelo contra Irak y ahora vuelve al once inicial para un partido decisivo.

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Koné será titular contra Paraguay. Foto: Getty Images.

El 11 de Francia para enfrentar a Paraguay

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.