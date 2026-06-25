Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo D con el empate de Paraguay vs. Australia

Paraguay empató 0-0 contra Australia y no pudo quedarse con el segundo puesto del Grupo D del Mundial 2026. Con este resultado, la Albirroja terminó tercera y ahora debe mirar la tabla de mejores terceros.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Se cerró el Grupo F del Mundial 2026.
© Getty.Se cerró el Grupo F del Mundial 2026.

El Grupo D del Mundial 2026 tuvo una definición cerrada entre Australia y Paraguay. Ambos llegaron al último partido con chances de quedarse con el segundo lugar, pero el empate favoreció al equipo oceánico.

Publicidad

Los Socceroos cerraron la zona con cuatro puntos y mejor diferencia de gol que la Albirroja, por lo que se metieron directamente en los 16vos de final. Paraguay también llegó a cuatro unidades, pero quedó tercero y ahora depende de la tabla general de mejores terceros.

Paraguay 0-0 Australia EN VIVO: Se juega el segundo tiempo – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

ver también

Paraguay 0-0 Australia EN VIVO: Se juega el segundo tiempo – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

En el otro partido del Grupo D, Estados Unidos cayó 3-2 con la eliminada Turquía y terminó como líder del grupo. El equipo de Mauricio Pochettino se quedó con seis puntos y se medirá con Bosnia en 16avos, mientras que los turcos se van a casa con una victoria de consuelo y tres unidades.

Así se cerró el Grupo D del Mundial 2026

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mundial 2026: las llaves de 16avos y todos los cruces confirmados
Mundial 2026

Mundial 2026: las llaves de 16avos y todos los cruces confirmados

Qué pasa si Turquía gana, empata o pierde contra Estados Unidos por el Grupo D del Mundial 2026
Mundial 2026

Qué pasa si Turquía gana, empata o pierde contra Estados Unidos por el Grupo D del Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Turquía en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Mustapha Ghorbal
Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Turquía en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Mustapha Ghorbal

En qué estadio juegan Estados Unidos vs. Turquía en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede
Mundial 2026

En qué estadio juegan Estados Unidos vs. Turquía en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo