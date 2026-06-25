Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo D con el empate de Paraguay vs. Australia

Paraguay empató 0-0 contra Australia y no pudo quedarse con el segundo puesto del Grupo D del Mundial 2026. Con este resultado, la Albirroja terminó tercera y ahora debe mirar la tabla de mejores terceros.

El Grupo D del Mundial 2026 tuvo una definición cerrada entre Australia y Paraguay. Ambos llegaron al último partido con chances de quedarse con el segundo lugar, pero el empate favoreció al equipo oceánico.

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Los Socceroos cerraron la zona con cuatro puntos y mejor diferencia de gol que la Albirroja, por lo que se metieron directamente en los 16vos de final. Paraguay también llegó a cuatro unidades, pero quedó tercero y ahora depende de la tabla general de mejores terceros.

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En el otro partido del Grupo D, Estados Unidos cayó 3-2 con la eliminada Turquía y terminó como líder del grupo. El equipo de Mauricio Pochettino se quedó con seis puntos y se medirá con Bosnia en 16avos, mientras que los turcos se van a casa con una victoria de consuelo y tres unidades.

Así se cerró el Grupo D del Mundial 2026