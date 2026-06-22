En qué estadio juegan Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Para Argentina, además, será una de sus sedes importantes en la fase de grupos: allí jugará contra Austria y también cerrará la zona frente a Jordania.

Argentina y Austria se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el Dallas Stadium, una de las sedes más importantes del torneo en Estados Unidos.

Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es conocido como AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Durante el Mundial, FIFA lo identifica como Dallas Stadium por cuestiones comerciales.

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El partido tendrá un contexto fuerte para la zona: Argentina viene de vencer 3-0 a Argelia, mientras que Austria derrotó 3-1 a Jordania. Los dos llegan con 3 puntos, por lo que el ganador quedará clasificado a los 16avos de final.

Dónde juegan Argentina vs. Austria

El partido entre Argentina y Austria se jugará en Arlington, ciudad ubicada dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, en el estado de Texas, Estados Unidos.

La sede oficial para el Mundial 2026 es el Dallas Stadium, aunque su nombre habitual es AT&T Stadium. El estadio está ubicado entre Dallas y Fort Worth, y es uno de los recintos más reconocidos del deporte estadounidense por su tamaño, su techo retráctil y su enorme pantalla central.

AT&T Stadium de Dallas será el escenario del juego. Foto: Bloomberg.

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El AT&T Stadium, una sede hecha para eventos gigantes

El AT&T Stadium fue inaugurado en 2009 y desde entonces se convirtió en uno de los estadios más conocidos de Estados Unidos. Es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más populares de la NFL.

El recinto fue diseñado para recibir eventos de enorme escala. Además de partidos de fútbol americano, ha sido sede de finales, conciertos masivos, encuentros internacionales de fútbol, partidos de Copa Oro, juegos de la selección de Estados Unidos y eventos especiales de distintas disciplinas.

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Una de sus marcas más reconocibles es su techo retráctil, que permite cerrar el estadio para controlar mejor las condiciones internas. También se destaca por su pantalla colgante de gran tamaño, instalada sobre el campo de juego, uno de los elementos más característicos del estadio.

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Capacidad del Dallas Stadium para el Mundial 2026

El Dallas Stadium tiene una capacidad habilitada de 70.649 espectadores durante el Mundial 2026.

Ese aforo lo ubica entre los recintos grandes del torneo, aunque por debajo de su capacidad habitual para otros eventos. La cifra corresponde a la configuración oficial del estadio para la Copa del Mundo, con los ajustes propios de FIFA para operación, seguridad, prensa, hospitalidad y organización del torneo.

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Además, Dallas será una de las ciudades con mayor peso en el calendario: recibirá nueve partidos del Mundial 2026.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Dallas Stadium

El Dallas Stadium será una de las sedes con más actividad durante el torneo. Tendrá nueve partidos: cinco de fase de grupos y cuatro de eliminación directa.

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Estos son los encuentros programados en Dallas:

Países Bajos 2-2 Japón — 14 de junio, Grupo F.

— 14 de junio, Grupo F. Inglaterra vs. Croacia — 17 de junio, Grupo L.

— 17 de junio, Grupo L. Argentina vs. Austria — 22 de junio, Grupo J.

— 22 de junio, Grupo J. Japón vs. Suecia — 25 de junio, Grupo F.

— 25 de junio, Grupo F. Jordania vs. Argentina — 27 de junio, Grupo J.

— 27 de junio, Grupo J. 16avos de final: 30 de junio.

30 de junio. 16avos de final: 3 de julio.

3 de julio. Octavos de final: 6 de julio.

6 de julio. Semifinal: 14 de julio.

Cómo estará el clima para Argentina vs. Austria

El partido se jugará al mediodía en Arlington, una ciudad que suele presentar temperaturas muy altas durante junio.

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Para este lunes se espera una jornada calurosa, con temperaturas cercanas a los 31°C al momento del partido y condiciones mayormente soleadas. Con el correr de la tarde, el pronóstico marca temperaturas todavía más elevadas y posibilidad de tormentas aisladas más adelante.

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De todos modos, el clima puede tener menos impacto dentro del campo que en otras sedes porque el AT&T Stadium cuenta con techo retráctil y condiciones interiores más controladas. Si el estadio permanece cerrado, el partido se jugará en un ambiente mucho más estable que el exterior texano.

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Datos de Argentina vs. Austria