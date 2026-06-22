La Inteligencia Artificial dio a conocer cómo será el resultado entre Noruega y Senegal por la segunda fecha del Grupo I.

Este lunes 22 de junio, Noruega y Senegal se verán las caras por la segunda jornada del Mundial 2026 por el Grupo I. Los noruegos ganaron en el debut contra Irak por 4-1, mientras que los senegaleses cayeron ante Francia por 3-1 y tienen la obligación de sumar.

El encuentro que se disputará en el Nueva Jersey/Nueva York Stadium será determinante para definir el futuro de ambos combinados. Noruega, en caso de ganar, podría asegurar su clasificación a los 16avos con una jornada de anticipación.

En la previa del juego por el Grupo I, le consultamos a la Inteligencia Artificial de Google quién será el ganador y quiénes serán los goleadores. Gemini fue contundente y eligió a los noruegos como el candidato a vencer.

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¿Cómo sale el partido de Noruega vs. Senegal según la IA?

Pronóstico: Noruega 3 – 1 Senegal

La IA dio este resultado en favor de los nórdicos por varios motivos. Uno de los más importantes es por el poderío ofensivo que tiene. “La estructura de Ståle Solbakken funciona a la perfección, potenciada por una conexión letal entre la creación de Martin Ødegaard y la definición en el área“, aseguró Gemini.

Otro de los puntos por los que pronostica este marcador es porque Senegal está obligado a buscar la victoria. Esto generará que los africanos dejen espacios en la zona defensiva.

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Goleadores de Noruega vs. Senegal, según la IA

Por el lado de Noruega, la Inteligencia Artificial dio como goleadores a Erling Haaland con un doblete y el otro autor sería Alexander Sørloth. Por Senegal, Sadio Mané daría la cara para el descuento.