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¿Por qué no hubo pausa de hidratación en el segundo tiempo de Francia vs. Irak en el Mundial 2026?

Siendo una de las novedades de esta Copa del Mundo, el Cooling Break no tuvo lugar en el segundo tiempo del Francia-Irak.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El duelo entre Francia e Irak fue el primero sin esta nueva regla.
© Getty ImagesEl duelo entre Francia e Irak fue el primero sin esta nueva regla.

El partido de este lunes entre Francia e Irak fue el primero del Mundial 2026 que no ejecutó la nueva regla del cooling break, puntualmente en el segundo tiempo. Ocurrió en la primera parte, pero por una razón en especial no se dio en los segundos 45 minutos.

La FIFA fue quien tomó esta decisión porque el partido se atrasó más de una hora debido a la tormenta eléctrica y las fuertes lluvias que cayeron en el Filadelfia Stadium. Por este motivo, no hubo muchos minutos agregados una vez que se cumplieron los 90′.

El canadiense Drew Fischer, para que el juego no vuelva a pararse, no ejecutó la famosa pausa de hidratación que se está implementando como regla oficial en esta Copa del Mundo por primera vez. Por este motivo, agregó apenas dos minutos.

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El encuentro se atrasó por un largo período porque se aplicó el protocolo que dispone la FIFA cuando se presentan tormentas eléctricas. La regla indica que el partido no se puede reanudar hasta que transcurra media hora desde el último rayo. En caso de que haya otro, la cuenta comienza de nuevo.

¿En qué consiste el cooling break?

Sobre la mitad de cada tiempo, el árbitro principal indica que los jugadores deben parar. Tienen como máximo tres minutos para hidratarse. Los entrenadores, además, aprovechan para dar indicaciones.

Esta nueva regla ha sido muy criticada por los televidentes, debido a que no se muestra lo que sucede en el campo de juego al momento del cooling break. En estos tres minutos, quienes transmiten el partido, se le da lugar a los patrocinadores.

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En resumen

  • El partido entre Francia e Irak suspendió el cooling break en el segundo tiempo.
  • Una tormenta eléctrica en el Filadelfia Stadium retrasó el partido por más de una hora.
  • El árbitro Drew Fischer decidió agregar solamente dos minutos al finalizar el encuentro.

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