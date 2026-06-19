En qué ciudad y estadio juegan Turquía vs. Paraguay en el Mundial 2026: capacidad y pronóstico del clima

Un estadio de tradición de futbol americano fue elegido para el Turquía vs. Paraguay.

Turquía y Paraguay juegan este viernes 19 de junio un partido de máxima tensión por el Grupo D del Mundial 2026. Los dos perdieron en su debut, los dos llegan sin puntos y los dos necesitan reaccionar para no quedar contra las cuerdas demasiado pronto.

ver también Dónde ver Turquía vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

El escenario será el San Francisco Bay Area Stadium, nombre utilizado por FIFA durante la Copa del Mundo para identificar al Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

Será un partido con clima de urgencia en una sede moderna, abierta y ubicada en el corazón tecnológico de la Bahía de San Francisco.

Dónde juegan Turquía vs. Paraguay

El partido entre Turquía y Paraguay se jugará en Santa Clara, en el estado de California, Estados Unidos.

Aunque la sede mundialista lleva el nombre de San Francisco Bay Area Stadium, el estadio no está dentro de la ciudad de San Francisco. Está ubicado en Santa Clara, dentro del área de la Bahía, una zona muy asociada a Silicon Valley y a grandes eventos deportivos de la costa oeste.

Fuera del Mundial, el recinto es conocido como Levi’s Stadium y es la casa de los San Francisco 49ers, de la NFL.

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El Levi’s Stadium, una sede moderna de la costa oeste

El Levi’s Stadium fue inaugurado en 2014 y rápidamente se convirtió en uno de los estadios más reconocidos de California. Es un recinto abierto, moderno y preparado para eventos de enorme convocatoria.

Su identidad está muy ligada al fútbol americano, pero también ha recibido partidos internacionales y torneos de fútbol. Para el Mundial 2026, FIFA lo utiliza bajo una denominación neutral: San Francisco Bay Area Stadium.

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El estadio tiene además una imagen asociada a la sustentabilidad. Su diseño incluye elementos como paneles solares y una cubierta verde, rasgos que suelen mencionarse entre sus características más distintivas.

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Capacidad del San Francisco Bay Area Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del San Francisco Bay Area Stadium para el Mundial 2026 se ubica cerca de los 71.000 espectadores.

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Ese aforo lo coloca como una de las sedes importantes del torneo en Estados Unidos. No tiene las dimensiones gigantes de otros estadios como el AT&T Stadium de Arlington o el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero sí ofrece un marco amplio y moderno para partidos de fase de grupos.

Para un cruce como Turquía vs. Paraguay, el escenario puede tener un impacto especial: dos selecciones con mucha presión, en un estadio abierto y con una comunidad internacional fuerte en el área de la Bahía.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en San Francisco Bay Area Stadium

El San Francisco Bay Area Stadium tendrá seis partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y uno de eliminación directa.

Entre los encuentros programados en esta sede aparecen:

Qatar 1-1 Suiza — 13 de junio, fase de grupos

— 13 de junio, fase de grupos Austria 3-1 Jordania — 16 de junio, fase de grupos

— 16 de junio, fase de grupos Turquía vs. Paraguay — 19 de junio, fase de grupos

— 19 de junio, fase de grupos Jordania vs. Argelia — 22 de junio, fase de grupos

— 22 de junio, fase de grupos Paraguay vs. Australia — 25 de junio, fase de grupos

— 25 de junio, fase de grupos 16avos de final — 1 de julio

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Cómo estará el clima para Turquía vs. Paraguay

El partido se jugará por la noche en Santa Clara y el clima debería ser favorable para el desarrollo del juego. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 18°C, con condiciones frescas y cielo mayormente despejado.

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A diferencia de otras sedes más calurosas o húmedas del torneo, el área de la Bahía de San Francisco suele ofrecer un clima más templado. Eso puede ayudar a que el partido tenga buen ritmo, especialmente para dos equipos que necesitarán intensidad desde el inicio.

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El estadio es abierto, por lo que el viento y la temperatura pueden sentirse directamente en el campo. Aun así, no aparece un escenario de calor extremo ni de lluvia como factor principal.

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026 tras el 2-0 de Estados Unidos vs. Australia

Datos de Turquía vs. Paraguay

Partido: Turquía vs. Paraguay

Turquía vs. Paraguay Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Fecha: viernes 19 de junio

viernes 19 de junio Ciudad: Santa Clara, California

Santa Clara, California Área sede: Bahía de San Francisco

Bahía de San Francisco Estadio: Levi’s Stadium / San Francisco Bay Area Stadium

Levi’s Stadium / San Francisco Bay Area Stadium Capacidad estimada: cerca de 71.000 espectadores

cerca de 71.000 espectadores Clima estimado: fresco, cerca de 18°C, con cielo mayormente despejado

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