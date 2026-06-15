En qué ciudad y estadio juegan Irán vs. Nueva Zelanda: capacidad y pronóstico del clima

Irán y Nueva Zelanda cierran la jornada de este lunes 15 de junio en Los Ángeles.

Irán y Nueva Zelanda se enfrentan este lunes 15 de junio por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El partido aparece como un cruce clave para dos selecciones que comparten zona con Bélgica y Egipto, por lo que empezar con puntos puede ser decisivo para sus aspiraciones.

El escenario será el área de Los Ángeles, una de las sedes estadounidenses del torneo. Allí, en el SoFi Stadium, Irán buscará comenzar con autoridad, mientras que Nueva Zelanda intentará competir desde el orden y sostener la ilusión de dar un golpe en el grupo.

ver también ¿Juega Tim Payne? Las alineaciones de Nueva Zelanda vs. Irán para el partido del Grupo G por el Mundial 2026

En qué ciudad juegan Irán vs. Nueva Zelanda

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se jugará en Inglewood, ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de la FIFA como Los Angeles Stadium, denominación utilizada durante el Mundial por cuestiones comerciales. Fuera del torneo, el recinto es conocido como SoFi Stadium.

Aunque suele hablarse de Los Ángeles por la sede mundialista, el estadio está puntualmente en Inglewood, una zona con fuerte tradición deportiva y de espectáculos dentro del área metropolitana angelina.

ver también Irán vs. Nueva Zelanda: a qué hora y dónde ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

En qué estadio juegan Irán vs. Nueva Zelanda

El encuentro se disputará en el SoFi Stadium, casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL. Durante el Mundial 2026, FIFA lo identifica como Los Angeles Stadium.

Publicidad

Publicidad

El recinto es uno de los estadios más modernos de Estados Unidos y fue construido como un complejo de última generación para eventos deportivos y espectáculos masivos. Su diseño lo convierte en una de las sedes más imponentes de la Copa.

Su capacidad para el Mundial se ubica cerca de los 70.000 espectadores.

El SoFi Stadium albergó el partido inaugural en Estados Unidos.

Publicidad

Cómo estará el clima para Irán vs. Nueva Zelanda

El partido se jugará por la noche en Inglewood y el pronóstico marca condiciones favorables para jugar. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 20°C, con cielo mayormente despejado.

Publicidad

No aparece, en principio, un escenario de calor extremo ni de lluvia como factor determinante. El clima de Los Ángeles puede favorecer un partido de buen ritmo, especialmente en comparación con otras sedes del Mundial donde la humedad o las altas temperaturas pueden pesar más.

Publicidad

Además, el SoFi Stadium cuenta con una estructura cubierta que ayuda a proteger el recinto, aunque no se trata de un estadio cerrado de manera tradicional.

Datos de Irán vs. Nueva Zelanda

Partido: Irán vs. Nueva Zelanda

Irán vs. Nueva Zelanda Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo G

Grupo G Fecha: lunes 15 de junio

lunes 15 de junio Ciudad: Inglewood, California

Inglewood, California Área sede: Los Ángeles

Los Ángeles Estadio: SoFi Stadium / Los Angeles Stadium

SoFi Stadium / Los Angeles Stadium Capacidad estimada: cerca de 70.000 espectadores

cerca de 70.000 espectadores Clima estimado: mayormente despejado, cerca de 20°C

Publicidad