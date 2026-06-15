¿Juega Tim Payne? Las alineaciones de Nueva Zelanda vs. Irán para el partido del Grupo G por el Mundial 2026

Neozelandeses e iraníes tendrán su debut en un encuentro que será muy seguido de cerca por la figura de Tim Payne.

Este lunes 15 de junio, en el último turno de la jornada, Nueva Zelanda e Irán medirán fuerzas por el Grupo G del Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, el partido será arbitrado por el mexicano César Ramos y comenzará a las 7:00 pm en Centroamérica.

Una de las grandes expectativas es la presencia de Tim Payne por el lado de Nueva Zelanda, jugador que se ha convertido en una verdadera celebridad después de una iniciativa en redes sociales. El defensor creció drásticamente su cantidad de seguidores y comenzó a estar en las conversaciones de los aficionados. Hoy, tendrá su propia afición local.

Irán, por su parte, llega envuelto en polémica por el conflicto bélico que ha tenido el país con Estados Unidos. Los norteamericanos no le permitieron tener campamento en territorio estadounidense y tuvieron que instalarse en México.

ver también Irán vs. Nueva Zelanda: a qué hora y dónde ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

La alineación de Nueva Zelanda con la presencia de Tim Payne como titular

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Sarpreet Singh, Callum McCowatt, Elijah Just; y Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

La alineación de Irán para su debut en el Mundial 2026

Irán: Alireza Beiranvand; Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Ramin Rezaeian; Saeed Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi; Arya Yousefi, Mehdi Taremi y Shahriar Moghanlou. DT: Amir Ghalenoei.