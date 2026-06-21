Thomas Partey no jugó ante Panamá e Inglaterra toma una fuerte decisión en su contra que aviva la polémica en el Mundial 2026

Ghana se ha visto involucrado en una nueva polémica por Thomas Partey. Esto es lo que se dice del partido contra Inglaterra.

El próximo encuentro entre las selecciones de Inglaterra y Ghana en la Copa del Mundo 2026 no solo se jugará en la cancha, sino también en el terreno de la ética. La presencia del futbolista ghanés Thomas Partey, quien enfrenta acusaciones de violación y tiene un juicio programado para 2027, ha desatado una intensa ola de críticas en Gran Bretaña.

Según informó el diario británico Daily Mail, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) evaluó inicialmente prohibir a sus futbolistas saludar al centrocampista. Sin embargo, finalmente decidieron dejar la elección en manos de los propios jugadores.

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El problema que involucra a Thomas Partey

Este caso ya había causado problemas logísticos al inicio del torneo. Partey no pudo jugar el primer partido de Ghana contra Panamá (donde su selección ganó 1-0) porque las autoridades de Canadá le negaron la entrada a su territorio debido a su situación legal.

Por el contrario, la selección inglesa llega en un gran momento deportivo tras vencer 4-2 a Croacia en su debut, aunque ahora deberán lidiar con la presión mediática fuera del campo.

El debate es especialmente sensible en el Reino Unido, un país que aún recuerda el polémico caso de Mason Greenwood. Diarios como The Times han cuestionado abiertamente que futbolistas con acusaciones graves de violencia de género, como Partey o el marroquí Achraf Hakimi, tengan permitido competir en la máxima cita del fútbol.

La atención también estará puesta sobre las estrellas inglesas Declan Rice y Bukayo Saka. Ambos compartieron vestuario con Partey en el Arsenal entre 2020 y 2025, y la prensa británica advierte que cualquier gesto de afecto o simpatía hacia su excompañero podría costarles duras críticas por parte del público.

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El duelo de este martes promete un escrutinio mediático sin precedentes. Además de la situación de Partey, el partido carga con un peso histórico y social, ya que Ghana es una antigua colonia británica y cuenta en sus filas con varios jugadores que se formaron profesionalmente en el Reino Unido.

En resumen

El partido entre Inglaterra y Ghana está marcado por la tensión debido a la presencia del jugador ghanés, Thomas Partey, acusado de violación y con un juicio pendiente para 2027.

y Ghana está marcado por la tensión debido a la presencia del jugador ghanés, Thomas Partey, acusado de violación y con un juicio pendiente para 2027. La Federación Inglesa de Fútbol decidió no prohibir el saludo a Partey, dejando la decisión final en manos de sus propios futbolistas.

Los jugadores ingleses Bukayo Saka y Declan Rice estarán bajo la lupa del público y la prensa, ya que fueron compañeros de Partey en el Arsenal y cualquier gesto de simpatía podría costarles duras críticas.