Dónde nacieron los 19 jugadores “extranjeros” que tiene Marruecos en el Mundial 2026

Marruecos vuelve a ser uno de los grandes ejemplos de cómo la diáspora puede transformar a una selección nacional. En el Mundial 2026, los Leones del Atlas cuentan con un plantel cargado de futbolistas nacidos fuera del país, muchos de ellos formados en academias europeas y luego incorporados al proyecto marroquí.
El dato es contundente: de los 26 convocados, 19 nacieron fuera de Marruecos. La mayoría llegó al seleccionado desde países como España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Canadá, aunque todos compiten con la camiseta marroquí por raíces familiares, identidad y sentido de pertenencia.
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Marruecos, una selección construida entre África y Europa
El caso de Marruecos no es nuevo, pero en el Mundial 2026 vuelve a quedar en primer plano. La selección africana sostiene una base muy fuerte de futbolistas nacidos en el exterior, sobre todo en países con comunidades marroquíes numerosas.
Esa mezcla le permitió ampliar su base de talento y competir con jugadores desarrollados en ligas y academias de primer nivel. Para Marruecos, la diáspora no es un dato secundario: es una parte central de su crecimiento internacional.
El modelo ya había sido clave en Qatar 2022, cuando los Leones del Atlas alcanzaron una histórica semifinal. Cuatro años después, esa identidad se mantiene y vuelve a tener un peso importante en la Copa del Mundo.
Los países donde nacieron los jugadores extranjeros de Marruecos
El país que más futbolistas aporta a Marruecos en esta lista es España, con nombres de peso como Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Chadi Riad, Ismael Saibari, Munir El Kajoui y Ayoube Amaimouni.
También hay una presencia muy fuerte de Francia, país en el que nacieron jugadores como Issa Diop, Redouane Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine.
A ellos se suman futbolistas nacidos en Bélgica, Países Bajos y Canadá, lo que muestra la amplitud del mapa marroquí en este Mundial.
Los 19 jugadores de Marruecos que nacieron fuera del país
Estos son los futbolistas de Marruecos convocados al Mundial 2026 que nacieron en el extranjero:
- Yassine Bounou — Canadá
- Munir El Kajoui — España
- Achraf Hakimi — España
- Noussair Mazraoui — Países Bajos
- Chadi Riad — España
- Issa Diop — Francia
- Anass Salah Eddine — Países Bajos
- Zakaria El Ouahdi — Bélgica
- Redouane Halhal — Francia
- Sofyan Amrabat — Países Bajos
- Bilal El Khannouss — Bélgica
- Ismael Saibari — España
- Neil El Aynaoui — Francia
- Samir El Mourabet — Francia
- Ayyoub Bouaddi — Francia
- Brahim Díaz — España
- Chemsdine Talbi — Bélgica
- Gessime Yassine — Francia
- Ayoub Amaimouni — España
El reparto de los 19 futbolistas nacidos fuera de Marruecos queda de la siguiente manera:
- España: 6 jugadores
- Francia: 6 jugadores
- Bélgica: 3 jugadores
- Países Bajos: 3 jugadores
- Canadá: 1 jugador
Los 7 jugadores de Marruecos que nacieron en el país
Aunque la mayoría del plantel nació fuera del territorio marroquí, la convocatoria también cuenta con 7 futbolistas nacidos en Marruecos. Ellos completan la lista de 26 jugadores y representan la base local dentro de una selección marcada por la combinación entre talento formado en el país y figuras surgidas de la diáspora.
- Ahmed Reda Tagnaouti
- Nayef Aguerd
- Youssef Belammari
- Azzedine Ounahi
- Soufiane Rahimi
- Abde Ezzalzouli
- Ayoub El Kaabi
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Por qué Marruecos tiene tantos jugadores nacidos fuera del país
La explicación está en la historia migratoria de Marruecos. Durante décadas, muchas familias marroquíes se instalaron en Europa, especialmente en España, Francia, Bélgica y Países Bajos. Sus hijos crecieron allí, se desarrollaron futbolísticamente en esos países y luego tuvieron la posibilidad de representar al país de sus raíces.
Marruecos trabajó esa conexión con la diáspora como una política deportiva sostenida. El resultado es una selección con futbolistas de alto nivel, muchos de ellos formados en estructuras europeas, pero identificados con los Leones del Atlas.
Esa fórmula le permitió al equipo africano convertirse en una potencia competitiva y sostenerse entre las selecciones más respetadas del mundo.
Datos clave
- Marruecos tiene 19 jugadores nacidos fuera del país en el Mundial 2026.
- España y Francia son los países que más futbolistas aportan, con 6 cada uno.
- También hay convocados nacidos en Bélgica, Países Bajos y Canadá.
- Entre los nombres más destacados aparecen Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Yassine Bounou, Noussair Mazraoui y Sofyan Amrabat.