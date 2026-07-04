Dónde nacieron los 19 jugadores “extranjeros” que tiene Marruecos en el Mundial 2026

Marruecos es una de las selecciones más particulares del Mundial 2026 y aquí te damos a conocer a toda su plantilla.

Marruecos vuelve a ser uno de los grandes ejemplos de cómo la diáspora puede transformar a una selección nacional. En el Mundial 2026, los Leones del Atlas cuentan con un plantel cargado de futbolistas nacidos fuera del país, muchos de ellos formados en academias europeas y luego incorporados al proyecto marroquí.

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El dato es contundente: de los 26 convocados, 19 nacieron fuera de Marruecos. La mayoría llegó al seleccionado desde países como España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Canadá, aunque todos compiten con la camiseta marroquí por raíces familiares, identidad y sentido de pertenencia.

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Marruecos, una selección construida entre África y Europa

El caso de Marruecos no es nuevo, pero en el Mundial 2026 vuelve a quedar en primer plano. La selección africana sostiene una base muy fuerte de futbolistas nacidos en el exterior, sobre todo en países con comunidades marroquíes numerosas.

Esa mezcla le permitió ampliar su base de talento y competir con jugadores desarrollados en ligas y academias de primer nivel. Para Marruecos, la diáspora no es un dato secundario: es una parte central de su crecimiento internacional.

El modelo ya había sido clave en Qatar 2022, cuando los Leones del Atlas alcanzaron una histórica semifinal. Cuatro años después, esa identidad se mantiene y vuelve a tener un peso importante en la Copa del Mundo.

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Los países donde nacieron los jugadores extranjeros de Marruecos

El país que más futbolistas aporta a Marruecos en esta lista es España, con nombres de peso como Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Chadi Riad, Ismael Saibari, Munir El Kajoui y Ayoube Amaimouni.

También hay una presencia muy fuerte de Francia, país en el que nacieron jugadores como Issa Diop, Redouane Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine.

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A ellos se suman futbolistas nacidos en Bélgica, Países Bajos y Canadá, lo que muestra la amplitud del mapa marroquí en este Mundial.

Los 19 jugadores de Marruecos que nacieron fuera del país

Estos son los futbolistas de Marruecos convocados al Mundial 2026 que nacieron en el extranjero:

Yassine Bounou — Canadá

— Canadá Munir El Kajoui — España

— España Achraf Hakimi — España

— España Noussair Mazraoui — Países Bajos

— Países Bajos Chadi Riad — España

— España Issa Diop — Francia

— Francia Anass Salah Eddine — Países Bajos

— Países Bajos Zakaria El Ouahdi — Bélgica

— Bélgica Redouane Halhal — Francia

— Francia Sofyan Amrabat — Países Bajos

— Países Bajos Bilal El Khannouss — Bélgica

— Bélgica Ismael Saibari — España

— España Neil El Aynaoui — Francia

— Francia Samir El Mourabet — Francia

— Francia Ayyoub Bouaddi — Francia

— Francia Brahim Díaz — España

— España Chemsdine Talbi — Bélgica

— Bélgica Gessime Yassine — Francia

— Francia Ayoub Amaimouni — España

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El reparto de los 19 futbolistas nacidos fuera de Marruecos queda de la siguiente manera:

España: 6 jugadores

6 jugadores Francia: 6 jugadores

6 jugadores Bélgica: 3 jugadores

3 jugadores Países Bajos: 3 jugadores

3 jugadores Canadá: 1 jugador

Los 7 jugadores de Marruecos que nacieron en el país

Aunque la mayoría del plantel nació fuera del territorio marroquí, la convocatoria también cuenta con 7 futbolistas nacidos en Marruecos. Ellos completan la lista de 26 jugadores y representan la base local dentro de una selección marcada por la combinación entre talento formado en el país y figuras surgidas de la diáspora.

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Ahmed Reda Tagnaouti

Nayef Aguerd

Youssef Belammari

Azzedine Ounahi

Soufiane Rahimi

Abde Ezzalzouli

Ayoub El Kaabi

ver también Cuál es el ranking FIFA de Canadá y cuántos puestos la separan de Marruecos en el Mundial 2026

Por qué Marruecos tiene tantos jugadores nacidos fuera del país

La explicación está en la historia migratoria de Marruecos. Durante décadas, muchas familias marroquíes se instalaron en Europa, especialmente en España, Francia, Bélgica y Países Bajos. Sus hijos crecieron allí, se desarrollaron futbolísticamente en esos países y luego tuvieron la posibilidad de representar al país de sus raíces.

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Marruecos trabajó esa conexión con la diáspora como una política deportiva sostenida. El resultado es una selección con futbolistas de alto nivel, muchos de ellos formados en estructuras europeas, pero identificados con los Leones del Atlas.

Esa fórmula le permitió al equipo africano convertirse en una potencia competitiva y sostenerse entre las selecciones más respetadas del mundo.

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