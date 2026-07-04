Cuál es el ranking FIFA de Canadá y cuántos puestos la separan de Marruecos en el Mundial 2026

Marruecos quiere seguir su historia en los mundiales y eliminar a uno de los locales de la Copa del Mundo.

Canadá llega al partido contra Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026 por debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con el impulso de jugar como una de las anfitrionas y de haber conseguido una clasificación histórica.

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En la actualización previa al Mundial, Canadá aparece en el puesto 30, mientras que Marruecos ocupa el lugar 7. Es decir, entre ambas selecciones hay 23 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo africano.

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El partido se jugará este sábado 4 de julio en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium. Para Canadá, será una oportunidad de dar otro golpe; para Marruecos, una prueba para confirmar su condición de potencia mundial.

Cuál es el ranking FIFA de Canadá

Canadá ocupa el puesto 30 del ranking FIFA, una ubicación que la deja por debajo de Marruecos, pero dentro de un grupo competitivo del torneo.

Su Mundial ya tiene un valor histórico. El equipo de Jesse Marsch avanzó desde el Grupo B y luego eliminó a Sudáfrica en los 16avos de final, con un gol de Stephen Eustáquio en tiempo añadido.

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Canadá no llega con la jerarquía individual de Marruecos, pero sí con una identidad clara: intensidad, presión, despliegue físico y confianza emocional por jugar en Norteamérica.

Cuál es el ranking FIFA de Marruecos

Marruecos está en el puesto 7 del ranking FIFA, 23 lugares por encima de Canadá.

La posición confirma el crecimiento sostenido de una selección que dejó de ser sorpresa. Después de ser semifinalista en Qatar 2022, Marruecos volvió a competir en este Mundial con una base fuerte, jugadores de elite y una mentalidad preparada para partidos grandes.

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En la fase de grupos, el equipo africano terminó segundo del Grupo C, por detrás de Brasil, con 7 puntos. Luego eliminó a Países Bajos por penales y se metió en octavos con otro golpe fuerte.

Cómo llegaron Canadá y Marruecos al cruce

Canadá fue segunda del Grupo B y luego eliminó a Sudáfrica en 16avos.

Sus resultados en el torneo fueron:

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Canadá 6-0 Qatar

Suiza 2-1 Canadá

Sudáfrica 0-1 Canadá

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Marruecos fue segunda del Grupo C y luego eliminó a Países Bajos.

Sus resultados en el torneo fueron:

Brasil 1-1 Marruecos

Marruecos 1-0 Escocia

Marruecos 4-2 Haití

Países Bajos 1-1 Marruecos — Marruecos ganó 3-2 por penales.

Canadá quiere seguir haciendo historia

La diferencia de 23 puestos favorece claramente a Marruecos, pero Canadá tiene motivos para creer.

La selección anfitriona ya superó una barrera importante al ganar su primer cruce de eliminación directa. Además, llega con el envión emocional de jugar en Norteamérica y con una estructura que puede incomodar a rivales de mayor jerarquía.

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Para Canadá, ganarle a Marruecos sería una victoria histórica. No solo por avanzar a cuartos de final, sino porque implicaría eliminar a una selección del top 10 mundial.

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Marruecos busca confirmar su estatus de potencia

Marruecos llega mejor ubicada en el ranking y con más experiencia reciente en partidos decisivos.

El equipo africano ya sabe lo que es competir en cruces mundialistas de alta presión. En Qatar 2022 llegó a semifinales y en este Mundial volvió a demostrar carácter al eliminar a Países Bajos por penales.

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Ante Canadá, Marruecos deberá manejar el contexto. El ranking la favorece, pero la localía emocional del rival puede convertir el partido en una prueba muy exigente.

Datos de Canadá vs. Marruecos

Partido: Canadá vs. Marruecos.

Canadá vs. Marruecos. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Fecha: sábado 4 de julio.

sábado 4 de julio. Estadio: Houston Stadium / NRG Stadium.

Houston Stadium / NRG Stadium. Ranking FIFA de Canadá: 30º.

30º. Ranking FIFA de Marruecos: 7º.

7º. Diferencia: 23 puestos a favor de Marruecos.

23 puestos a favor de Marruecos. Contexto: Canadá eliminó a Sudáfrica; Marruecos eliminó a Países Bajos.

Canadá eliminó a Sudáfrica; Marruecos eliminó a Países Bajos. Premio: el ganador avanza a cuartos de final y enfrentará al vencedor de Paraguay vs. Francia.