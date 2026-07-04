Si Canadá le gana a Marruecos: contra quién y cuándo juega en cuartos de final del Mundial 2026

Canadá quiere seguir en competición, pero antes tiene que eliminar a una de las selecciones más complejas del Mundial 2026.

Canadá enfrenta a Marruecos este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido clave para seguir haciendo historia como una de las selecciones anfitrionas del torneo. El encuentro se jugará en el Houston Stadium / NRG Stadium, con el ganador avanzando a los cuartos de final.

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El equipo canadiense ya sabe qué camino le espera si logra superar al seleccionado africano. La llave lo cruzará con otro rival de máxima exigencia en la siguiente instancia.

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Contra quién juega Canadá si le gana a Marruecos

Si Canadá elimina a Marruecos en los octavos de final del Mundial 2026, avanzará a cuartos y enfrentará al ganador del partido entre Paraguay y Francia, que se medirán en el siguiente turno.

Si avanza Francia, Canadá se cruzaría con una de las grandes potencias del torneo. Si el clasificado es Paraguay, el duelo tendría otro perfil, pero mantendría una exigencia enorme por tratarse de una instancia decisiva.

Cuándo jugaría Canadá los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final para el ganador de Canadá vs. Marruecos está programado para el jueves 9 de julio de 2026.

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El encuentro se jugará a las 2:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y a las 3:00 p.m. de Panamá.

Ese duelo definirá a uno de los clasificados a las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría Canadá si avanza a cuartos

En caso de superar a Marruecos, Canadá jugará los cuartos de final en el Boston Stadium / Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

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La sede recibirá al ganador de Canadá vs. Marruecos contra el vencedor de Paraguay vs. Francia, en una llave que puede dejar a la selección anfitriona en semifinales.

Canadá vs. Marruecos: primero debe resolver los octavos

Antes de pensar en cuartos de final, Canadá deberá superar a Marruecos. El seleccionado norteamericano llega con el impulso de haber dejado en el camino a Sudáfrica en los dieciseisavos y con la ilusión de seguir avanzando ante su gente.

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Marruecos, por su parte, ya dio un golpe fuerte en el Mundial 2026 al eliminar a Países Bajos por penales. Por eso, Canadá tendrá enfrente a un rival competitivo, ordenado y con confianza para volver a sorprender.

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Datos clave

Canadá enfrenta a Marruecos este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

Si gana, jugará los cuartos de final contra el vencedor de Paraguay vs. Francia .

. El partido de cuartos está programado para el jueves 9 de julio de 2026 .

. Se disputará en el Boston Stadium / Gillette Stadium , en Foxborough.

, en Foxborough. El horario será a las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá.