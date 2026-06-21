Qué pasa si Bélgica gana, empata o pierde contra Irán por el Grupo G del Mundial 2026

Bélgica está en deuda tras su empate contra Egipto y ahora quiere derrotar a Irán para acercarse a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Bélgica afronta este domingo un partido bisagra ante Irán por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. El equipo europeo llega después del 1-1 contra Egipto en su debut y necesita una reacción para no dejar demasiadas dudas antes del cierre de la zona.

El encuentro se jugará en el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium, en un grupo que quedó completamente abierto después de la primera jornada. Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto comenzaron con 1 punto, por lo que cualquier triunfo en esta fecha puede cambiar fuerte el panorama.

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Irán también llega con un empate encima: fue 2-2 ante Nueva Zelanda, en un partido en el que mostró poder ofensivo pero también dejó espacios atrás. Por eso, el cruce ante Bélgica puede ser determinante para saber qué selección llega con ventaja a la última fecha.

Qué pasa si Bélgica le gana a Irán

Si Bélgica vence a Irán, subirá a 4 puntos y quedará en una posición muy favorable dentro del Grupo G.

No será una clasificación automática, porque todavía quedará una jornada por jugarse, pero sí le dará un margen importante. Con esa cantidad de puntos, Bélgica llegará al último partido dependiendo de sí misma y con la posibilidad de asegurar uno de los dos primeros lugares.

La victoria también tendría un valor especial por el contexto. Después de empatar con Egipto, el equipo belga necesita una respuesta para confirmar su favoritismo en la zona. Ganarle a Irán le permitiría pasar de la presión a una situación de control.

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Además, si Bélgica llega con 4 puntos al cierre contra Nueva Zelanda, incluso un empate en la última fecha podría ser suficiente para avanzar directamente a los 16avos de final, dependiendo de cómo quede la diferencia de gol y del resultado entre Egipto e Irán.

Qué pasa si Bélgica empata contra Irán

Si Bélgica empata, quedará con 2 puntos después de dos fechas. El resultado la mantendrá en carrera, pero le trasladará buena parte de la obligación al último partido.

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En ese escenario, Irán también quedará con 2 puntos y el grupo seguirá muy apretado. Bélgica no perderá sus chances, aunque sí dejará pasar una oportunidad importante de tomar distancia.

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La última fecha contra Nueva Zelanda pasará a tener un peso enorme. Con una victoria, Bélgica llegaría a 5 puntos y se metería en una posición muy sólida para avanzar. En cambio, si vuelve a empatar, terminaría con 3 puntos y quedaría expuesta a los desempates o a la tabla de mejores terceros.

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Para Bélgica, el empate ante Irán sería un resultado incómodo: no la hunde, pero tampoco le resuelve nada. En un grupo donde todos arrancaron igualados, seguir sin ganar después de dos partidos aumentaría la presión.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Irán y cuántos puestos lo separan de Bélgica en el Mundial 2026

Qué pasa si Bélgica pierde contra Irán

Si Bélgica pierde ante Irán, el escenario se complicará mucho. Los belgas quedarán con 1 punto, mientras que Irán saltará a 4 y dará un paso enorme hacia la siguiente ronda.

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La derrota no significará una eliminación matemática, pero sí dejará a Bélgica obligada a reaccionar de inmediato. En la última jornada, el equipo europeo necesitará ganarle a Nueva Zelanda para llegar a 4 puntos y sostener opciones reales de clasificación.

El problema es que ya no dependerá solo de sí mismo en todos los escenarios. También deberá mirar lo que ocurra entre Nueva Zelanda y Egipto en esta segunda fecha y luego en el cierre entre Egipto e Irán.

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Perder contra Irán sería, además, un golpe fuerte para una selección que llegó como la mejor ubicada del grupo en el ranking FIFA. Bélgica todavía podría pelear el segundo puesto o avanzar como uno de los mejores terceros, pero llegaría a la última fecha bajo máxima presión.

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Tabla de posiciones del Grupo G

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Cómo se juega la última fecha del Grupo G

La tercera fecha del Grupo G se disputará el viernes 26 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

Nueva Zelanda vs. Bélgica

Egipto vs. Irán

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En resumen