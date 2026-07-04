Cuántos jugadores “extranjeros” tiene Francia en el Mundial 2026: ¿quiénes son y dónde nacieron?

Francia es otra de las selecciones de la Copa del Mundo que tiene bastante jugadores "extranjeros" en su plantilla.

Francia es una de las selecciones más fuertes del Mundial 2026 y también una de las que mejor representa el peso de la diversidad en el fútbol moderno. Su plantel tiene una base ampliamente formada en el sistema francés, pero dentro de la lista de Didier Deschamps aparecen algunos futbolistas que nacieron fuera del territorio francés continental.

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De los 26 convocados, 3 jugadores nacieron fuera de Francia: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. Los tres tienen historias muy distintas, pero todos terminaron integrados a una selección que compite otra vez como candidata al título.

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Francia, una selección marcada por la diversidad

El caso de Francia es particular. A diferencia de otras selecciones que reclutan a muchos futbolistas nacidos en el extranjero, Les Bleus tienen una mayoría de jugadores nacidos en el país, pero con una fuerte presencia de raíces familiares diversas.

Eso explica por qué el debate no pasa solamente por el lugar de nacimiento. Francia es una potencia formadora, con academias, clubes y barrios que históricamente alimentaron a su selección y también a muchos otros equipos nacionales.

En el Mundial 2026, esa tendencia vuelve a estar presente: la mayoría de los convocados nació en Francia, pero hay tres casos puntuales de futbolistas nacidos fuera del país que forman parte del equipo de Deschamps.

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Los 3 jugadores de Francia que nacieron fuera del país

Estos son los futbolistas de Francia convocados al Mundial 2026 que nacieron en el extranjero:

Michael Olise — Inglaterra

— Inglaterra Marcus Thuram — Italia

— Italia Brice Samba — Congo

Los 23 jugadores de Francia que nacieron en el país

La mayor parte del plantel francés nació en territorio francés. Estos son los 23 futbolistas de la convocatoria que completan la base local de Les Bleus:

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Mike Maignan

Robin Risser

Lucas Digne

Malo Gusto

Lucas Hernández

Theo Hernández

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Maxence Lacroix

William Saliba

Dayot Upamecano

N’Golo Kanté

Manu Koné

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Warren Zaïre-Emery

Maghnes Akliouche

Bradley Barcola

Rayan Cherki

Ousmane Dembélé

Désiré Doué

Jean-Philippe Mateta

Kylian Mbappé

Este grupo sostiene la estructura principal de una selección que mezcla experiencia, talento joven y una enorme profundidad en todas las líneas.

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Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba: los nacidos fuera

El nombre más fuerte entre los nacidos fuera de Francia es Michael Olise. El futbolista del Bayern Munich nació en Inglaterra y se convirtió en una de las piezas más creativas del ataque francés. Su presencia le da a Deschamps una variante diferente para romper partidos cerrados.

Marcus Thuram nació en Italia, en Parma, durante la etapa de su padre, Lilian Thuram, como futbolista. Sin embargo, su historia está profundamente ligada al fútbol francés y a una familia con peso histórico en Les Bleus.

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El tercer caso es Brice Samba, nacido en Congo. El arquero se desarrolló futbolísticamente en Francia y terminó formando parte del grupo de arqueros elegidos por Deschamps para el Mundial 2026.

Las figuras de Francia con raíces en otros países

El caso de Francia no se explica solo por los tres futbolistas nacidos fuera del país. Dentro del plantel también hay varias figuras que nacieron en Francia, pero tienen raíces familiares en otros lugares del mundo, especialmente en África, el Caribe y territorios de ultramar.

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El ejemplo más fuerte es Kylian Mbappé, nacido en París, con raíces familiares en Camerún por parte de su padre y en Argelia por parte de su madre. El capitán francés es el gran símbolo deportivo de Les Bleus y también una muestra de esa identidad multicultural que atraviesa a la selección.

También aparece Ousmane Dembélé, nacido en Vernon, con raíces familiares en África occidental. Su historia familiar está vinculada a países como Mauritania, Senegal y Mali, una combinación que refleja el peso de la diáspora africana en el fútbol francés.

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Otro nombre importante es N’Golo Kanté, nacido en Francia y de familia originaria de Mali. Su recorrido, desde los suburbios franceses hasta convertirse en campeón del mundo, es uno de los grandes ejemplos del modelo formativo francés y de la diversidad social que nutre a la selección.

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A ellos se suman casos como Aurélien Tchouaméni, con raíces en Camerún; Dayot Upamecano, de familia vinculada a Guinea-Bissau; Jules Koundé, con ascendencia de Benín; y Mike Maignan, nacido en Guayana Francesa, con raíces familiares en el Caribe.

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Por eso, aunque Francia tenga apenas tres jugadores nacidos fuera del país en esta convocatoria, su plantel vuelve a mostrar una identidad mucho más amplia. Les Bleus son una selección formada en Francia, pero atravesada por historias familiares que conectan al equipo con distintas partes del mundo.

Datos clave

Francia tiene 3 jugadores nacidos fuera del país en el Mundial 2026.

en el Mundial 2026. Los nacidos fuera son Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba .

. Olise nació en Inglaterra , Thuram en Italia y Samba en Congo .

, Thuram en y Samba en . Los otros 23 convocados nacieron en Francia.