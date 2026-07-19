¿Por qué no juega Leandro Paredes en Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

Leandro Paredes comenzará como suplente en Argentina ante España, una de las decisiones más llamativas de Lionel Scaloni para definir al campeón del Mundial 2026.

Argentina enfrenta este domingo a España por la gran final del Mundial 2026. La Albiceleste buscará defender el título conseguido cuatro años atrás y sumar una nueva estrella frente al equipo dirigido por Luis de la Fuente.

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Lionel Scaloni confirmó la formación con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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Leandro Paredes sale del XI titular

Una de las principales novedades está en la mitad de la cancha. A muchos les llama la atención la ausencia de Leandro Paredes, habitual titular y uno de los futbolistas de mayor confianza del entrenador santafesino durante el ciclo de la Selección Argentina.

Leandro Paredes sale del XI titular de la Albiceleste (Getty Images).

El mediocampista estará disponible, pero comenzará la final desde el banco de suplentes. Su salida permite el ingreso de Nicolás González y modifica la distribución de funciones en la zona central.

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¿Por qué no juega Leandro Paredes ante España?

La ausencia de Paredes responde a una decisión táctica de Lionel Scaloni. El futbolista arrastra cansancio por la acumulación de minutos, aunque no presenta una lesión y podrá ingresar si el desarrollo del partido lo requiere.

Al cuerpo técnico le gustó especialmente cómo terminó Argentina la semifinal frente a Inglaterra. Durante los minutos finales, el equipo encontró mayor movilidad en el mediocampo con Enzo Fernández ocupando una posición más retrasada y Nicolás González aportando recorrido por el sector izquierdo.

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Scaloni decidió repetir esa estructura desde el comienzo ante España. La intención es contar con un mediocampo dinámico, capaz de presionar, recuperar y acompañar rápidamente los ataques encabezados por Lionel Messi y Julián Álvarez.

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El ingreso de González también puede ayudar a Nicolás Tagliafico en la banda izquierda, donde tendrá la hercúlea tarea de contener a Lamine Yamal. Su despliegue le permitirá colaborar en la marca y atacar los espacios cuando Argentina recupere la pelota, especialmente ante un seleccionado español que suele utilizar mucho los extremos.