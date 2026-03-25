Bolivia vs. Surinam: hora y único canal para ver en Centroamérica el partido por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia y Surinam abrirán una nueva etapa en la repesca intercontinental rumbo al Mundial 2026, cuando se enfrenten en el Estadio Monterrey con la misión de seguir con vida en la pelea por un cupo al Mundial 2026.

Será un duelo decisivo, ya que ambos seleccionados se juegan la posibilidad de avanzar en este camino alterno hacia la cita mundialista.

El equipo que salga vencedor de ese cruce tendrá un reto todavía mayor, pues deberá medirse ante Irak el próximo 31 de marzo en el Gigante de Acero, partido que definirá al combinado que ocupará un lugar en el Grupo I del torneo.

Ahora, en esa zona ya esperan selecciones de peso como Francia, Senegal y Noruega, lo que aumenta todavía más la exigencia del repechaje.

ver también Repechaje al Mundial 2026: formato, quiénes lo juegan, cuántas plazas se reparten y cómo ver en Centroamérica

Bolivia vs. Surinam: a qué hora y cuándo juegan por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia y Surinam jugarán este jueves 26 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, México, a las 4 p. m. (hora de Costa Rica y Centroamérica, excepto Panamá, donde será a las 5 p. m.).

Bolivia vs. Surinam: dónde ver EN VIVO

Para Costa Rica y toda Centroamérica se podrá ver a través de Tigo Sports.

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Bolivia vs. Surinam: dónde ver en USA

Estas son las opciones disponibles en Estados Unidos para seguir la transmisión del partido entre Bolivia y Surinam por la repesca camino al Mundial 2026:

Fox Sports 1

fuboTV

Peacock

Foxsports.com

ViX

FOX Sports App

FOX one

Telemundo Deportes Ahora

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¿Cómo llega Bolivia?

Bolivia se clasificó al repechaje intercontinental para el Mundial 2026 de la FIFA tras finalizar en la séptima posición de las Eliminatorias de la CONMEBOL. Sumó un total de 20 puntos, producto de 6 victorias y 2 empates

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Aseguró su puesto en la última jornada tras una histórica victoria por 1-0 contra Brasil en El Alto y la derrota de Venezuela ante Colombia.

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¿Cómo llega Surinam?

Surinam clasificó al repechaje intercontinental para el Mundial 2026 tras finalizar en el segundo lugar del Grupo A de la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF.

Sumó 9 puntos, quedando por detrás de Panamá (que clasificó directo) y superando a selecciones como Guatemala y El Salvador.

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