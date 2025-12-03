Agustín Auzmendi da por fin la respuesta que Motagua y Olimpia tanto estaban esperando sobre si regresa o no a Honduras

Tanto como Motagua como Olimpia son candidatos para quedarse con Agustín Auzmendi luego de que el delantero descendiera de la primera división de Argentina a la “B” con el Godoy Cruz.

Auzmendi estuvo en la goleada que Platense le propinó 0-4 a Motagua y fue captado con Emilio Izaguirre, director deportivo del Azul Profundo, eso sí, no dudó de hablar sobre su futuro.

¿Vuelve a Motagua o hay posibilidades de jugar en Olimpia?

“De momento me toca regresar a Mendoza para volver a entrenarme con Godoy Cruz y esperemos que depara el futuro. Me quedan dos años de contrato en el club, pero son cosas que aún no hemos hablado, el club entra en elecciones presidenciales en estos días, luego nos sentaremos a hablar”.

Agustín Auzmendi aseguró que debe esperar las elecciones del Godoy Cruz para determinar su futuro, eso sí, hay ofertas de otros lugares.

“Sé que llegaron algunas a manos de mi representante, pero mi club aún está en proceso de elecciones y hay tiempo para ver que es lo mejor para todos. Sin duda que uno tiene que trabajar para lo que es su futuro, sabemos que la carrera de un futbolista es corta y se debe pensar en su familia, pero veremos que depara el futuro”, agregó.

Sobre la posibilidad de regresar a Motagua: “Sin duda que siempre está la posibilidad de regresar, es un país que me ha tratado muy bien, tengo a mi novia que es hondureña y sabemos que siempre estará la posibilidad de regresar al país”.

Auzmendi nunca ha descartado ir a Olimpia, pero es público que su prioridad siempre será Motagua, club donde fue campeón en diciembre de 2024.

